Folio для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 981 | Статистика
Размер:26,29 Мб
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Folio скриншот № 2

Folio - отличная возможность не только общаться с друзьями в социальных сетях Facebook, Google+ и Instagram и получать доступ к самым последним новостям, но и беспокоиться при этом об уровне заряда аккумуляторной батареи своего мобильного устройства.

В настройках можно задавать периодичность фоновых обновлений, выбирать темы оформления на свой вкус, настраивать шрифты, удалять лишние элементы (как например изображения, панели навигации или списки незнакомых людей). Кроме того присутствует возможность сортировать ленты по новым публикациям и популярным новостям, а также устанавливать защитный код для приложения, что повышает безопасность персональных данных.

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