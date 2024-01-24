Movie Booth FX для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 205 | Статистика
Размер:26,13 Мб
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Movie Booth FX скриншот № 1
Movie Booth FX скриншот № 2
Movie Booth FX скриншот № 3
Movie Booth FX скриншот № 4

Хотите быть режиссером боевика? Теперь вы можете! С помощью приложения Movie Booth FX вы можете редактировать свое мобильное видео, превратив его в настоящий экшн.

Снимайте видео, выбирайте лучший момент и добавляйте специальный FX эффект. В приложении только лучшие бесплатные эффекты.

FX эффекты сгруппированы в три категории:

  • Action.
  • Научная фантастика.
  • Ужасы.

В вашем распоряжении 18 бесплатных эффектов, такие как динамит, Missle Атак, огнемет, снайпер и другое.

Готовым видео вы можете поделиться в социальных сетях, отправить по электронной почте или сохранить на SD-карту.

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