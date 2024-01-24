Хотите быть режиссером боевика? Теперь вы можете! С помощью приложения Movie Booth FX вы можете редактировать свое мобильное видео, превратив его в настоящий экшн.

Снимайте видео, выбирайте лучший момент и добавляйте специальный FX эффект. В приложении только лучшие бесплатные эффекты.

FX эффекты сгруппированы в три категории:

Action.

Научная фантастика.

Ужасы.

В вашем распоряжении 18 бесплатных эффектов, такие как динамит, Missle Атак, огнемет, снайпер и другое.

Готовым видео вы можете поделиться в социальных сетях, отправить по электронной почте или сохранить на SD-карту.