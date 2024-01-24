Movie Booth FX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.32 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 205 | Статистика
|Размер:
|26,13 Мб
|СКАЧАТЬ
Хотите быть режиссером боевика? Теперь вы можете! С помощью приложения Movie Booth FX вы можете редактировать свое мобильное видео, превратив его в настоящий экшн.
Снимайте видео, выбирайте лучший момент и добавляйте специальный FX эффект. В приложении только лучшие бесплатные эффекты.
FX эффекты сгруппированы в три категории:
- Action.
- Научная фантастика.
- Ужасы.
В вашем распоряжении 18 бесплатных эффектов, такие как динамит, Missle Атак, огнемет, снайпер и другое.
Готовым видео вы можете поделиться в социальных сетях, отправить по электронной почте или сохранить на SD-карту.
Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...
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Отзывы о программе Movie Booth FX
Admin
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