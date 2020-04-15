Ассистент Дуся - голосовой русскоязычный самообучающийся помощник для мобильных устройств на базе Android. Пользователь может создавать собственные функции любой сложности или же воспользоваться уже готовыми, предварительно скачав их из каталога Скриптов.

Голосовой ассистент может активироваться голосом, взмахом, встряхиванием, поднесением к уху, автоматически на экране блокировки, из панели уведомлений, с виджета, кнопки быстрого старта и кнопки гарнитуры или при помощи привычного «Окей Google».

Приложение предлагает огромное количество функций, как например звонки, сообщения, навигация, контакты, транспорт, записки, поиск мест, доступ к ВК, домашний кинотеатр, управление умным домом, Google календарь, заметки, погода, переводчик, новости, калькулятор, управление настройками и пр.

Кроме того присутствует возможность работы с bluetooth гарнитурами, озвучивание голосом уведомлений от других программ, встроенные подсказки и многое другое.