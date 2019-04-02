Secure File Deleter - удобный инструмент для надежного, безопасного и безвозвратного удаления файлов на компьютере. Как известно, существует множество программных решений для восстановления удаленных данных, что может угрожать вашей конфиденциальности, когда к компьютеру имеется общий доступ (например, рабочая машина).

Эта утилита позволяет не только очистить диск от следов удаляемых файлов, но и для большей надежности перезаписать стираемой место случайными символами в несколько проходов, переименовать сам файл или папку, удалить записи о расположении блоков файла, удалить временные метки и др.

Работать же с приложением очень легко. Предусмотрено 3 варианта удаления информации:

перетяните нужные файлы в окно программы (технология drag-ndrop),

перетяните нужные файлы на иконку приложения на рабочем столе (как в Корзину),

через контекстное меню Проводника, где в разделе "Отправить" появляется меню этого инструмента.

Не важно какой вариант вы выберите - все данные будут удалены без возможности восстановления. Так что если вы продаете свой ПК или отдельно жесткий диск, хотите стереть следы секретной информации и обезопасить свою приватность, то Secure File Deleter как нельзя лучше подходит для этих целей.

Доступные параметры безопасности: