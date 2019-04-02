Secure File Deleter для Windows

Secure File Deleter 6.05

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Описание Secure File Deleter 6.05Описание   Скачать Secure File Deleter 6.05СКАЧАТЬ (1,91 Мб) Скриншоты Secure File Deleter 6.05Скриншоты (7)   Статистика Secure File Deleter 6.05Статистика   Отзывы о Secure File Deleter 6.05Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Secure File Deleter - удобный инструмент для надежного, безопасного и безвозвратного удаления файлов на компьютере. Как известно, существует множество программных решений для восстановления удаленных данных, что может угрожать вашей конфиденциальности, когда к компьютеру имеется общий доступ (например, рабочая машина).

Эта утилита позволяет не только очистить диск от следов удаляемых файлов, но и для большей надежности перезаписать стираемой место случайными символами в несколько проходов, переименовать сам файл или папку, удалить записи о расположении блоков файла, удалить временные метки и др.

Работать же с приложением очень легко. Предусмотрено 3 варианта удаления информации:

  • перетяните нужные файлы в окно программы (технология drag-ndrop),
  • перетяните нужные файлы на иконку приложения на рабочем столе (как в Корзину),
  • через контекстное меню Проводника, где в разделе "Отправить" появляется меню этого инструмента.

Не важно какой вариант вы выберите - все данные будут удалены без возможности восстановления. Так что если вы продаете свой ПК или отдельно жесткий диск, хотите стереть следы секретной информации и обезопасить свою приватность, то Secure File Deleter как нельзя лучше подходит для этих целей.

Доступные параметры безопасности:

  • 12 криптографических алгоритмов для обеспечения максимальной безопасности,
  • повторение перезаписи от 1 до 50 раз,
  • можно сделать удаляемый файл пустым,
  • можно переименовать файл, используя случайное имя, чтобы предотвратить понимание содержания файла,
  • удаление времени создания, модификации и последнего доступа к файлу.
Что нового в Secure File Deleter 6.05?
  • Исправлены ошибки безопасности
Secure File Deleter
Secure File Deleter
Secure File Deleter
Secure File Deleter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 656
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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