AppBlock для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobilesoft
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 307 | Статистика
|Размер:
|17,12 Мб
|СКАЧАТЬ
AppBlock - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно выбрать установленные на мобильном устройстве программы (к примеру отвлекающие Вас от текущих важных дел) и заблокировать их работу в заданное время. Для этих целей создаются настраиваемые профили, в которых перечислены блокируемые программы и правила их работы.
Кроме этого присутствует возможность заблокировать уведомления «запрещенных» приложений, что препятствует появлению навязчивых напоминаний от всевозможных игр и социальных сетей.
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Admin
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