AppBlock для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 307 | Статистика
Размер:17,12 Мб
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AppBlock - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно выбрать установленные на мобильном устройстве программы (к примеру отвлекающие Вас от текущих важных дел) и заблокировать их работу в заданное время. Для этих целей создаются настраиваемые профили, в которых перечислены блокируемые программы и правила их работы.

Кроме этого присутствует возможность заблокировать уведомления «запрещенных» приложений, что препятствует появлению навязчивых напоминаний от всевозможных игр и социальных сетей.

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