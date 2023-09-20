AppBlock - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно выбрать установленные на мобильном устройстве программы (к примеру отвлекающие Вас от текущих важных дел) и заблокировать их работу в заданное время. Для этих целей создаются настраиваемые профили, в которых перечислены блокируемые программы и правила их работы.

Кроме этого присутствует возможность заблокировать уведомления «запрещенных» приложений, что препятствует появлению навязчивых напоминаний от всевозможных игр и социальных сетей.