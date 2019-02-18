reaConverter Lite - бесплатная версия мощного и удобного конвертера графических файлов, который позволяет также выполнять базовые функции редактирования и поддерживает пакетную обработку. Программа читает и сохраняет (конвертирует) изображения в 5 основных форматах: jpg, gif, png, tif, bmp.

Что касается редактора, то тут присутствуют такие инструменты как:

изменение размера, вращение, обрезка,

изменение ориентации (канва, отзеркаливание, кадрирование и др.),

корректировка цвета (яркость, контраст, баланс, насыщенность и пр.),

ретуширование (резкость, размытие, рамка, тень, изменение фона и т.д.),

наложение водяного знака (графический, текстовый, геометрическая фигура).

Все параметры гибко настраиваются. Присутствует окошко предпросмотра, позволяющее сразу же оценить вносимые корректировки. Кстати, если планируете часто использовать одни и те же настройки для преобразования графических файлов, то их можно сохранить в конфигурационный файл и сэкономить время в следующий раз на установку.

Новые файлы можно сохранять не только в указанную локальную папку на ПК, но и сразу отправить на облачные хранилища Dropbox, Box.com, OneDrive, Google Drive. В общем, reaConverter Lite действительно удобный, грамотно продуманный графический конвертер и редактор, который сделает обработку большого количества изображений простой и комфортной.