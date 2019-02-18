reaConverter для Windows

reaConverter Lite 7.478

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Описание reaConverter Lite 7.478Описание   Скачать reaConverter Lite 7.478СКАЧАТЬ (9,82 Мб) Скриншоты reaConverter Lite 7.478Скриншоты (8)   Статистика reaConverter Lite 7.478Статистика   Отзывы о reaConverter Lite 7.478Отзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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reaConverter Lite - бесплатная версия мощного и удобного конвертера графических файлов, который позволяет также выполнять базовые функции редактирования и поддерживает пакетную обработку. Программа читает и сохраняет (конвертирует) изображения в 5 основных форматах: jpg, gif, png, tif, bmp.

Что касается редактора, то тут присутствуют такие инструменты как:

  • изменение размера, вращение, обрезка,
  • изменение ориентации (канва, отзеркаливание, кадрирование и др.),
  • корректировка цвета (яркость, контраст, баланс, насыщенность и пр.),
  • ретуширование (резкость, размытие, рамка, тень, изменение фона и т.д.),
  • наложение водяного знака (графический, текстовый, геометрическая фигура).

Все параметры гибко настраиваются. Присутствует окошко предпросмотра, позволяющее сразу же оценить вносимые корректировки. Кстати, если планируете часто использовать одни и те же настройки для преобразования графических файлов, то их можно сохранить в конфигурационный файл и сэкономить время в следующий раз на установку.

Новые файлы можно сохранять не только в указанную локальную папку на ПК, но и сразу отправить на облачные хранилища Dropbox, Box.com, OneDrive, Google Drive. В общем, reaConverter Lite действительно удобный, грамотно продуманный графический конвертер и редактор, который сделает обработку большого количества изображений простой и комфортной.

Скриншоты reaConverter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 612
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы
 Программа reaConverter отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе reaConverter

лена про reaConverter Lite 7.207 [31-03-2016]

не работает программа..не форматирует
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