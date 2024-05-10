ExitLag для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $6.50/мес
Ограничение:3 дня
Версия:4.301.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.13 Мб
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ExitLag - это специализированная программа, созданная для оптимизации интернет-соединения во время онлайн-игр. В отличие от обычных VPN-сервисов, которые перенаправляют весь интернет-трафик, ExitLag фокусируется исключительно на игровом трафике, что обеспечивает более стабильное и плавное игровое взаимодействие.

Основные возможности приложения ExitLag:

  • Повышение производительности игр за счет оптимизации интернет-соединения.
  • Улучшение качества игрового процесса путем увеличения количества кадров в секунду (FPS) и уменьшения задержек.
  • Простота использования с интуитивным интерфейсом и опциями "включить/выключить" для основных функций.
  • Работа только с игровым трафиком, не затрагивая другие приложения и сервисы.
  • Доступность для пользователей Windows с различными планами подписки, включая месячные, полугодовые и квартальные.

ExitLag помогает игрокам улучшить свой игровой опыт, обеспечивая более стабильное соединение с игровыми серверами. Это достигается за счет использования выделенных серверов и оптимизации маршрутов передачи данных. Пользователи могут ощутить значительное снижение потери пакетов и улучшение общей производительности игры.

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