ExitLag для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $6.50/мес
|Ограничение:
|3 дня
|Версия:
|4.301.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ExitLag
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.13 Мб
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ExitLag - это специализированная программа, созданная для оптимизации интернет-соединения во время онлайн-игр. В отличие от обычных VPN-сервисов, которые перенаправляют весь интернет-трафик, ExitLag фокусируется исключительно на игровом трафике, что обеспечивает более стабильное и плавное игровое взаимодействие.
Основные возможности приложения ExitLag:
- Повышение производительности игр за счет оптимизации интернет-соединения.
- Улучшение качества игрового процесса путем увеличения количества кадров в секунду (FPS) и уменьшения задержек.
- Простота использования с интуитивным интерфейсом и опциями "включить/выключить" для основных функций.
- Работа только с игровым трафиком, не затрагивая другие приложения и сервисы.
- Доступность для пользователей Windows с различными планами подписки, включая месячные, полугодовые и квартальные.
ExitLag помогает игрокам улучшить свой игровой опыт, обеспечивая более стабильное соединение с игровыми серверами. Это достигается за счет использования выделенных серверов и оптимизации маршрутов передачи данных. Пользователи могут ощутить значительное снижение потери пакетов и улучшение общей производительности игры.
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Admin
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