WeMod — утилита для моддинга более 2000 однопользовательских игр на платформе Windows, которая помогает настраивать и улучшать игровые сессии с помощью различных модификаций и карт. Программа дает пользователям контроль над игровым процессом, управление параметрами игор и характеристиками персонажей. С помощью WeMod легко адаптировать игры под индивидуальные предпочтения.

С помощью WeMod пользователи могут изменять характеристики персонажей: здоровье, выносливость, боеприпасы, скорость, сила, невидимость и другие параметры. Кроме того, программа позволяет работать с уровнями инвентаря и физикой игры. Автоматически обнаруживает игры, установленные на компьютере и создает личную библиотеку, обладает удобным интерфейсом и улучшает игровой процесс.

Основные возможности WeMod: