WeMod для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:141 Кб
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WeMod — утилита для моддинга более 2000 однопользовательских игр на платформе Windows, которая помогает настраивать и улучшать игровые сессии с помощью различных модификаций и карт. Программа дает пользователям контроль над игровым процессом, управление параметрами игор и характеристиками персонажей. С помощью WeMod легко адаптировать игры под индивидуальные предпочтения.

С помощью WeMod пользователи могут изменять характеристики персонажей: здоровье, выносливость, боеприпасы, скорость, сила, невидимость и другие параметры. Кроме того, программа позволяет работать с уровнями инвентаря и физикой игры. Автоматически обнаруживает игры, установленные на компьютере и создает личную библиотеку, обладает удобным интерфейсом и улучшает игровой процесс.

Основные возможности WeMod: 

  • Поддерживает более 2000 однопользовательских игр Windows.
  • Автоматически определяет игры установленные на компьютере и создает личную игровую библиотеку.
  • Дает возможность изменять параметры игры и характеристики персонажей.
  • Позволяет настраивать инвентарь и физику игрового мира в соответствии с личными предпочтениями.
  • Открывает новые локации, предметы и секреты.
  • Позволяет настраивать параметры игры непосредственно во время игрового процесса.
  • Поддерживает популярные игровые платформы и лаунчеры.
  • Обеспечивает быстрое подключает модов к играм.
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Admin

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