WeMod для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|WeMod
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|141 Кб
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WeMod — утилита для моддинга более 2000 однопользовательских игр на платформе Windows, которая помогает настраивать и улучшать игровые сессии с помощью различных модификаций и карт. Программа дает пользователям контроль над игровым процессом, управление параметрами игор и характеристиками персонажей. С помощью WeMod легко адаптировать игры под индивидуальные предпочтения.
С помощью WeMod пользователи могут изменять характеристики персонажей: здоровье, выносливость, боеприпасы, скорость, сила, невидимость и другие параметры. Кроме того, программа позволяет работать с уровнями инвентаря и физикой игры. Автоматически обнаруживает игры, установленные на компьютере и создает личную библиотеку, обладает удобным интерфейсом и улучшает игровой процесс.
Основные возможности WeMod:
- Поддерживает более 2000 однопользовательских игр Windows.
- Автоматически определяет игры установленные на компьютере и создает личную игровую библиотеку.
- Дает возможность изменять параметры игры и характеристики персонажей.
- Позволяет настраивать инвентарь и физику игрового мира в соответствии с личными предпочтениями.
- Открывает новые локации, предметы и секреты.
- Позволяет настраивать параметры игры непосредственно во время игрового процесса.
- Поддерживает популярные игровые платформы и лаунчеры.
- Обеспечивает быстрое подключает модов к играм.
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Admin
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