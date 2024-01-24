Piercing Photo Editor для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.62 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 443 | Статистика
|Размер:
|17,18 Мб
|СКАЧАТЬ
Piercing Photo Editor - приложение для Android, которое позволит вам попробовать пирсинг без боли на всем теле. Украсьте себя пирсингом на собственных фото без прокалывания, используя данный редактор изображений.
Фоторедактор содержит большое количество художественных идей для пирсинга девушек и парней: серьги для лица и носа, серьги для ушей и губ, серьги на теле и многое другое.
Вы можете выбрать не только наиболее подходящее размещение на теле, но и ювелирные изделия, которые украсят вас наилучшим образом.
Вы почувствуете себя как в виртуальном пирсинг-салоне или фотокабине, просто:
- выберите рисунок из галереи или сфотографируйтесь с помощью камеры;
- выберите дизайн татуировки, соответствующий вашему стилю;
- определите поворот, размера, цвет и т.п.;
- сохраните и поделитесь эффектом с друзьями.
Вы также можете шутить с друзьями, делясь "пирсинговым" изображением в социальных сетях. После редактирования фотографии иногда не отличишь от реальной, они не похожи на подделки, и ваши друзья наверняка поверят результату.
Помните, пирсинг в реальности - это не игра, он останется на вашей коже навсегда.Так что сначала проверьте, как он выглядит с помощью данного редактора.
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