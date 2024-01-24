Cделайте любое видео более захватывающим и забавным в считанные секунды, добавив спецэффекты голливудских фильмов ужаса, боевиков и научно-фантастических фильмов с помощью приложения FxGuru: Movie FX Director.

С помощью данной утилиты вы сможете по-настоящему удивить, напугать и разыграть своих друзей. Раскройте свою изобретательность с замедленными эффектами и кинематографическими фильтрами, усиливающими драматичность и впечатление от просмотра.

Особенности приложения:

С помощью технологию MotionMatch и виртуальные переводные изображения вы сможете снимать как профессиональные режиссеры, добавляя реалистичное движение во время съемок.

Саундтреки и эффектные темы.

Более 90 различных видео спецэффектов от взрывного экшена до пугающих, душераздирающих ужасов и научной фантастики: Ужасы и Террор: привидения, зомби, оборотни, скелеты, сумасшедшие и др. Научная фантастика и Фэнтези: мехи, НЛО, драконы, роботы и др. Оружие: пистолеты, снаряды, ракеты, беспилотники, огнеметы, ядерное оружие и др. Катастрофы: торнадо, землетрясения, метеориты, потопы, молнии и др. Животные: змеи, динозавры, тараканы, крысы, снежный человек и др. Праздники: Санта, северные олени, имбирные пряники-человечки и др.



Вас ограничивает только ваше воображение!