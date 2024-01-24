FxGuru: Movie FX Director для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.15.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Picadelic
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 250 | Статистика
|Размер:
|64,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Cделайте любое видео более захватывающим и забавным в считанные секунды, добавив спецэффекты голливудских фильмов ужаса, боевиков и научно-фантастических фильмов с помощью приложения FxGuru: Movie FX Director.
С помощью данной утилиты вы сможете по-настоящему удивить, напугать и разыграть своих друзей. Раскройте свою изобретательность с замедленными эффектами и кинематографическими фильтрами, усиливающими драматичность и впечатление от просмотра.
Особенности приложения:
- С помощью технологию MotionMatch и виртуальные переводные изображения вы сможете снимать как профессиональные режиссеры, добавляя реалистичное движение во время съемок.
- Саундтреки и эффектные темы.
- Более 90 различных видео спецэффектов от взрывного экшена до пугающих, душераздирающих ужасов и научной фантастики:
- Ужасы и Террор: привидения, зомби, оборотни, скелеты, сумасшедшие и др.
- Научная фантастика и Фэнтези: мехи, НЛО, драконы, роботы и др.
- Оружие: пистолеты, снаряды, ракеты, беспилотники, огнеметы, ядерное оружие и др.
- Катастрофы: торнадо, землетрясения, метеориты, потопы, молнии и др.
- Животные: змеи, динозавры, тараканы, крысы, снежный человек и др.
- Праздники: Санта, северные олени, имбирные пряники-человечки и др.
Вас ограничивает только ваше воображение!
Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...
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Admin
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