Программы для Android » Видео » Редакторы » FxGuru: Movie FX Director 2.15.2

FxGuru: Movie FX Director для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.15.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 250 | Статистика
Размер:64,03 Мб
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FxGuru: Movie FX Director скриншот № 1
FxGuru: Movie FX Director скриншот № 2
FxGuru: Movie FX Director скриншот № 3
FxGuru: Movie FX Director скриншот № 4

Cделайте любое видео более захватывающим и забавным в считанные секунды, добавив спецэффекты голливудских фильмов ужаса, боевиков и научно-фантастических фильмов с помощью приложения FxGuru: Movie FX Director.

С помощью данной утилиты вы сможете по-настоящему удивить, напугать и разыграть своих друзей. Раскройте свою изобретательность с замедленными эффектами и кинематографическими фильтрами, усиливающими драматичность и впечатление от просмотра.

Особенности приложения:

  • С помощью технологию MotionMatch и виртуальные переводные изображения вы сможете снимать как профессиональные режиссеры, добавляя реалистичное движение во время съемок.
  • Саундтреки и эффектные темы.
  • Более 90 различных видео спецэффектов от взрывного экшена до пугающих, душераздирающих ужасов и научной фантастики:
    • Ужасы и Террор: привидения, зомби, оборотни, скелеты, сумасшедшие и др.
    • Научная фантастика и Фэнтези: мехи, НЛО, драконы, роботы и др.
    • Оружие: пистолеты, снаряды, ракеты, беспилотники, огнеметы, ядерное оружие и др.
    • Катастрофы: торнадо, землетрясения, метеориты, потопы, молнии и др.
    • Животные: змеи, динозавры, тараканы, крысы, снежный человек и др.
    • Праздники: Санта, северные олени, имбирные пряники-человечки и др.

Вас ограничивает только ваше воображение!

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