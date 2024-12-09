QuickSoundSwitcher для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|75 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Odizinne
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.51 Мб
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QuickSoundSwitcher — это удобная и легкая программа, предназначенная для управления аудиоустройствами в операционной системе Windows. Она решает проблему сложных и неудобных стандартных настроек звука, предоставляя пользователям простой способ переключения между различными устройствами вывода и ввода аудио, а также управления громкостью отдельных приложений. Приложение работает без установки, что делает его особенно удобным для использования на разных устройствах.
Главной особенностью QuickSoundSwitcher является отсутствие лишнего интерфейса: все функции доступны прямо из системного трея. Здесь вы найдете три основные опции:
- Вход — для управления микрофоном.
- Выход — для переключения между колонками, наушниками и другими устройствами.
- Микшер громкости — для регулировки уровня звука в отдельных приложениях.
Программа поддерживает расширенные настройки для более точного управления звуком. Например, вы можете объединять похожие приложения в один элемент списка или настроить изменение громкости с шагом, который будет удобен именно вам.
Основные возможности QuickSoundSwitcher:
- Быстрое переключение между устройствами вывода звука, такими как наушники, колонки и другие аудиоустройства.
- Управление микрофоном через опцию «Вход».
- Регулировка громкости отдельных приложений без влияния на общий уровень звука в системе.
- Возможность быстрого отключения звука для любого приложения.
- Отображение всех активных приложений, воспроизводящих звук, с индивидуальными ползунками громкости.
- Функция объединения одинаковых приложений, например, нескольких экземпляров одного и того же медиаплеера.
- Поддержка точной настройки изменения уровня громкости.
- Работа без необходимости установки — достаточно запустить программу, и она сразу готова к использованию.
- Легкий доступ ко всем функциям через системный трей.
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