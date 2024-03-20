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Brainium Солитер для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.36.418 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 196 | Статистика
Размер:96,19 Мб
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Brainium Солитер скриншот № 2
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Brainium Солитер скриншот № 4

Brainium Солитер - бесплатный классический пасьянс Солитер для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует возможность персонализации игры, выбрав свои фото для фонового изображения или рубашки карт.

Основные возможности Brainium Солитер:

  • Выдача 1 или 3 карт.
  • Портретная и альбомная ориентация
  • Статистика игры
  • Баллы Vegas
  • Загрузка собственных фотографий для настройки тем.
  • Функция автоматического завершения.
  • Доски лидеров и Достижения.
  • Совместимость с платформами телефонов и планшетов.
  • Установка на SD-карту.
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