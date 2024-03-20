Brainium Солитер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.36.418 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Brainium Studios
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 196 | Статистика
|Размер:
|96,19 Мб
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Brainium Солитер - бесплатный классический пасьянс Солитер для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует возможность персонализации игры, выбрав свои фото для фонового изображения или рубашки карт.
Основные возможности Brainium Солитер:
- Выдача 1 или 3 карт.
- Портретная и альбомная ориентация
- Статистика игры
- Баллы Vegas
- Загрузка собственных фотографий для настройки тем.
- Функция автоматического завершения.
- Доски лидеров и Достижения.
- Совместимость с платформами телефонов и планшетов.
- Установка на SD-карту.
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