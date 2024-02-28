Brainium Паук для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.10.226 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Brainium Studios
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 154 | Статистика
|Размер:
|101,22 Мб
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Brainium Паук — один из самых популярных карточных пасьянсов Паук для мобильных устройств на базе Android. Присутствует возможность персонализировать игру, выбрав свои фотографии для фона и колоды карт.
Ключевые особенности Brainium Паук:
- 1, 2 или 4 масти.
- Наличие подсказок.
- Неограниченное количество отмены хода.
- Функция автоматического заполнения.
- Игровая статистика.
- Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
- Автосохранение и возобновление игры.
- Пользовательские темы из собственных фотографий.
- Достижения.
- Перенос на SD карту.
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