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Brainium Паук для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.10.226 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 154 | Статистика
Размер:101,22 Мб
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Brainium Паук скриншот № 2
Brainium Паук скриншот № 3
Brainium Паук скриншот № 4

Brainium Паук — один из самых популярных карточных пасьянсов Паук для мобильных устройств на базе Android. Присутствует возможность персонализировать игру, выбрав свои фотографии для фона и колоды карт.

Ключевые особенности Brainium Паук:

  • 1, 2 или 4 масти.
  • Наличие подсказок.
  • Неограниченное количество отмены хода.
  • Функция автоматического заполнения.
  • Игровая статистика.
  • Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
  • Автосохранение и возобновление игры.
  • Пользовательские темы из собственных фотографий.
  • Достижения.
  • Перенос на SD карту.
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