Программы для Android » Игры » Карточные » FreeCell Solitaire 1.5.19.163

FreeCell Solitaire для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.19.163 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):3 / 1 512 | Статистика
Размер:64,8 Мб
СКАЧАТЬ
FreeCell Solitaire скриншот № 2
FreeCell Solitaire скриншот № 3
FreeCell Solitaire скриншот № 4

FreeCell Solitaire — один из самых популярных карточных пасьянсов Свободная ячейка для мобильных устройств на базе Android. Присутствует возможность персонализировать игру, выбрав свои фотографии для фона и колоды карт.

Ключевые особенности FreeCell Solitaire:

  • Великолепная графика высокого разрешения.
  • Наличие подсказок.
  • Анимированные учебник.
  • Функция автоматического заполнения.
  • Игровая статистика.
  • Поддержка портретной и ландшафтной ориентации экрана.
  • Автосохранение и возобновление игры.
  • Пользовательские темы из собственных фотографий.
  • Достижения.
  • Перенос на SD карту.
ТОП-сегодня раздела "Карточные"
 

скачать Microsoft Solitaire CollectionMicrosoft Solitaire Collection 4.8.12151.1

Microsoft Solitaire Collection — пять лучших карточных игр Solitaire в одном приложении для мобильных...

скачать Козёл на 4 картыКозёл на 4 карты 1.6.6

Бесплатное приложение для мобильных Android-устройств, благодаря которому можно сыграть в...

скачать Hearts FreeHearts Free 1.371

Hearts Free - отличная реализация популярной карточной игры Червы для портативных устройств на...

скачать Solitaire FreeSolitaire Free 1.352

Solitaire Free - отличная реализация популярного пасьянса Солитер для портативных устройств на...

скачать ПасьянсПасьянс 1.7.6

Пасьянс - отличная реализации популярного пасьянса Косынка (Клондайк) для устройств под управлением ОС Android...

скачать Пасьянс КосынкаПасьянс Косынка 1.6.38

Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и...

Отзывы о программе FreeCell Solitaire

Admin

Отзывов о программе FreeCell Solitaire 1.5.19.163 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв