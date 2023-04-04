Parallel translation of books для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KursX
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|18,18 Мб
Parallel translation of books - позволяет перевести любое слово в электронной книге одним нажатием. Можно загрузить книгу на любом языке в форматах fb2, epub или txt и читать ее без перехода в приложение с переводчиком.
Приложение предоставляет возможность посмотреть перевод любого абзаца. Также можно выделить любой участок текста длинным или двойным нажатием и перевести его подходящим вам сервисом перевода. Поддерживается перевод от искусственного интеллекта ChatGPT, а также популярные переводчики DeepL, Microsoft, Yandex, Reverso Context, Oxford Dictionaries, LingvaNex, Nlp Translation, Deep Translation, Papago и пр.
Вы можете легко пополнять свой словарный запас. Любое незнакомое слово вы можете добавить в словарь для повторения и экспорта. Приложение может автоматически синхронизировать сохраненные вами слова с Anki или ReWord. Присутствуют закладки, изменения шрифтов, размеров, цветов и другие настройки для удобного чтения.
Особенности Parallel translation of books:
- Статистика вашего ежедневного пользования, расчет времени, оставшегося до конца книги, сложность книг в оригинале, рейтинги для сравнения между другими пользователями.
- В наличии постоянно расширяющаяся внутренняя бесплатная библиотека.
- Любое незнакомое слово вы можете добавить в словарь для повторения и экспорта.
- Приложение может автоматически синхронизировать сохраненные вами слова с Anki или ReWord.
- Присутствуют закладки, изменения шрифтов, размеров, цветов и другие настройки для удобного чтения.
- Имеется fb2 читалка и epub читалка.
- Поддерживается перевод от искусственного интеллекта ChatGPT, а также популярные переводчики DeepL, Microsoft, Yandex, Reverso Context, Oxford Dictionaries, LingvaNex, Nlp Translation, Deep Translation, Papago и пр.
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Отзывы о программе Parallel translation of books
Admin
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