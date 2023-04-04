Parallel translation of books для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:18,18 Мб
Parallel translation of books скриншот № 2
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Parallel translation of books скриншот № 4

Parallel translation of books - позволяет перевести любое слово в электронной книге одним нажатием. Можно загрузить книгу на любом языке в форматах fb2, epub или txt и читать ее без перехода в приложение с переводчиком.

Приложение предоставляет возможность посмотреть перевод любого абзаца. Также можно выделить любой участок текста длинным или двойным нажатием и перевести его подходящим вам сервисом перевода. Поддерживается перевод от искусственного интеллекта ChatGPT, а также популярные переводчики DeepL, Microsoft, Yandex, Reverso Context, Oxford Dictionaries, LingvaNex, Nlp Translation, Deep Translation, Papago и пр.

Вы можете легко пополнять свой словарный запас. Любое незнакомое слово вы можете добавить в словарь для повторения и экспорта. Приложение может автоматически синхронизировать сохраненные вами слова с Anki или ReWord. Присутствуют закладки, изменения шрифтов, размеров, цветов и другие настройки для удобного чтения.

Особенности Parallel translation of books:

  • Статистика вашего ежедневного пользования, расчет времени, оставшегося до конца книги, сложность книг в оригинале, рейтинги для сравнения между другими пользователями.
  • В наличии постоянно расширяющаяся внутренняя бесплатная библиотека.
  • Любое незнакомое слово вы можете добавить в словарь для повторения и экспорта.
  • Приложение может автоматически синхронизировать сохраненные вами слова с Anki или ReWord.
  • Присутствуют закладки, изменения шрифтов, размеров, цветов и другие настройки для удобного чтения.
  • Имеется fb2 читалка и epub читалка.
  • Поддерживается перевод от искусственного интеллекта ChatGPT, а также популярные переводчики DeepL, Microsoft, Yandex, Reverso Context, Oxford Dictionaries, LingvaNex, Nlp Translation, Deep Translation, Papago и пр.
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Отзывы о программе Parallel translation of books

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Отзывов о программе Parallel translation of books 3.2 пока нет, можете добавить...

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