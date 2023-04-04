Parallel translation of books - позволяет перевести любое слово в электронной книге одним нажатием. Можно загрузить книгу на любом языке в форматах fb2, epub или txt и читать ее без перехода в приложение с переводчиком.

Приложение предоставляет возможность посмотреть перевод любого абзаца. Также можно выделить любой участок текста длинным или двойным нажатием и перевести его подходящим вам сервисом перевода. Поддерживается перевод от искусственного интеллекта ChatGPT, а также популярные переводчики DeepL, Microsoft, Yandex, Reverso Context, Oxford Dictionaries, LingvaNex, Nlp Translation, Deep Translation, Papago и пр.

Вы можете легко пополнять свой словарный запас. Любое незнакомое слово вы можете добавить в словарь для повторения и экспорта. Приложение может автоматически синхронизировать сохраненные вами слова с Anki или ReWord. Присутствуют закладки, изменения шрифтов, размеров, цветов и другие настройки для удобного чтения.

Особенности Parallel translation of books: