Ez iCam - удобное Android-приложение для управления, просмотра и совместного доступа к вебкамерам. Ez iCam позволяет видеть то, что отображает камера смартфона или планшета в реальном времени, а также дает возможность делать снимки и вести видеозапись, используя мобильное устройство в качестве Wi-Fi пульта ДУ. Кроме этого программа может загружать файлы из камеры и предоставлять совместный доступ к ним через email, Facebook, Youtube, Instagram и др.

Основные характеристики Ez iCam: