Ez iCam для Android
|Оценка:
|2.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|V5.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EKEN ELECTRONICS LIMITED
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 7 970 | Статистика
|Размер:
|82,5 Мб
|СКАЧАТЬ
Ez iCam - удобное Android-приложение для управления, просмотра и совместного доступа к вебкамерам. Ez iCam позволяет видеть то, что отображает камера смартфона или планшета в реальном времени, а также дает возможность делать снимки и вести видеозапись, используя мобильное устройство в качестве Wi-Fi пульта ДУ. Кроме этого программа может загружать файлы из камеры и предоставлять совместный доступ к ним через email, Facebook, Youtube, Instagram и др.
Основные характеристики Ez iCam:
- Просмотр того, что отображает камера вашего девайса в режиме реального времени.
- Воспроизведение видео и просмотр фотографий.
- Настройка разрешения видео и размера изображения.
- Настройка баланса белого.
- Просмотр и удаление файлов на карте памяти microSD, установленной в камере.
- Форматирование карты памяти MicroSD.
- Просмотр состояния батареи.
- Отображение уровеня сигнала Wi-Fi.
- Возможность редактирования видео.
- улучшен интерфейс
- оптимизирована производительность
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