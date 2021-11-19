Ez iCam для Android

Описание
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Оценка: 2.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:V5.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):3 / 7 970 | Статистика
Размер:82,5 Мб
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Ez iCam скриншот № 1
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Ez iCam скриншот № 3

Ez iCam - удобное Android-приложение для управления, просмотра и совместного доступа к вебкамерам. Ez iCam позволяет видеть то, что отображает камера смартфона или планшета в реальном времени, а также дает возможность делать снимки и вести видеозапись, используя мобильное устройство в качестве Wi-Fi пульта ДУ. Кроме этого программа может загружать файлы из камеры и предоставлять совместный доступ к ним через email, Facebook, Youtube, Instagram и др.

Основные характеристики Ez iCam:

  • Просмотр того, что отображает камера вашего девайса в режиме реального времени.
  • Воспроизведение видео и просмотр фотографий.
  • Настройка разрешения видео и размера изображения.
  • Настройка баланса белого.
  • Просмотр и удаление файлов на карте памяти microSD, установленной в камере.
  • Форматирование карты памяти MicroSD.
  • Просмотр состояния батареи.
  • Отображение уровеня сигнала Wi-Fi.
  • Возможность редактирования видео.
Что нового в Ez iCam V5.4.2?
  • улучшен интерфейс
  • оптимизирована производительность
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