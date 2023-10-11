Tiny Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Appxy
|Категории:
|PDF - Конвертирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 012 | Статистика
|Размер:
|155,67 Мб
|СКАЧАТЬ
Tiny Scanner - небольшое бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко отсканировать любые документы, фотографии, квитанции и пр., после чего сохранить результат как изображение или в виде PDF-файла.
Можно переименовывать сканы, распределять их по папкам или делиться ими по E-mail, Wi-Fi (загружая напрямую на ПК) или загрузить на Dropbox, Evernote, Google Drive или Box.
Основные возможности Tiny Scanner:
- Сканирование в режиме "цвет", "оттенки серого" или "черно-белый».
- Автоматическое распознавание краев страниц 5 уровней контрастности для четких монохромных текстов.
- Выбор размеров страницы для PDF (Letter, Legal, А4 и др.).
- Просмотр сканов как миниатюры или список, сортировка сканов по дате или названию.
- Быстрый поиск по названию документа.
- Защита документов с помощью секретного кода.
- Поддержка смартфонов и планшетов.
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