Tiny Scanner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:PDF - Конвертирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 012 | Статистика
Размер:155,67 Мб
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Tiny Scanner скриншот № 2
Tiny Scanner скриншот № 3
Tiny Scanner скриншот № 4

Tiny Scanner - небольшое бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко отсканировать любые документы, фотографии, квитанции и пр., после чего сохранить результат как изображение или в виде PDF-файла.

Можно переименовывать сканы, распределять их по папкам или делиться ими по E-mail, Wi-Fi (загружая напрямую на ПК) или загрузить на Dropbox, Evernote, Google Drive или Box.

Основные возможности Tiny Scanner:

  • Сканирование в режиме "цвет", "оттенки серого" или "черно-белый».
  • Автоматическое распознавание краев страниц 5 уровней контрастности для четких монохромных текстов.
  • Выбор размеров страницы для PDF (Letter, Legal, А4 и др.).
  • Просмотр сканов как миниатюры или список, сортировка сканов по дате или названию.
  • Быстрый поиск по названию документа.
  • Защита документов с помощью секретного кода.
  • Поддержка смартфонов и планшетов.
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