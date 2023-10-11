Tiny Scanner - небольшое бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко отсканировать любые документы, фотографии, квитанции и пр., после чего сохранить результат как изображение или в виде PDF-файла.

Можно переименовывать сканы, распределять их по папкам или делиться ими по E-mail, Wi-Fi (загружая напрямую на ПК) или загрузить на Dropbox, Evernote, Google Drive или Box.

Основные возможности Tiny Scanner: