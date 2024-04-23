Антирадар MapcamDroid - программа, предупреждающая водителя о радарах, камерах фиксации скорости, засадах ГБДД и потенциально опасных местах на дороге. Приложение вовремя напомнит о соблюдении ПДД и скоростного режима, и поможет избежать ДТП или штрафа.

Программа может работать как самостоятельно, так и с любой навигационной программой, в фоновом режиме.

Работа приложения была протестирована совместно с программами Navitel, iGO, City Guide, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Google maps, NAVIGON, Sygic GPS Navigation, и другими.

Используется база предупреждений проекта http://mapcam.info. На данный момент, это самая полная и актуальная база по странам СНГ и не только. Доступны базы более чем 80 стран мира.

В программе используются два типа баз предупреждений, "Стандартная" и "Расширенная".

В "Стандартную" базу входят следующие предупреждения:

Статическая камера, измеряющая скорость

Камера, встроенная в светофор

Камера проверяющая проезд на красный свет

Парная камера на отрезке дороги

Мобильная камера (засада)

Мобильная засада (контроль скорости)

В "Расширенную", кроме перечисленных выше, входят: