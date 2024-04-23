Антирадар MapcamDroid для Android
|Оценка:
|4.26/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.85.1235 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|mapcam.info
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 321 | Статистика
|Размер:
|40.64 Мб
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Антирадар MapcamDroid - программа, предупреждающая водителя о радарах, камерах фиксации скорости, засадах ГБДД и потенциально опасных местах на дороге. Приложение вовремя напомнит о соблюдении ПДД и скоростного режима, и поможет избежать ДТП или штрафа.
Программа может работать как самостоятельно, так и с любой навигационной программой, в фоновом режиме.
Работа приложения была протестирована совместно с программами Navitel, iGO, City Guide, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Google maps, NAVIGON, Sygic GPS Navigation, и другими.
Используется база предупреждений проекта http://mapcam.info. На данный момент, это самая полная и актуальная база по странам СНГ и не только. Доступны базы более чем 80 стран мира.
В программе используются два типа баз предупреждений, "Стандартная" и "Расширенная".
В "Стандартную" базу входят следующие предупреждения:
- Статическая камера, измеряющая скорость
- Камера, встроенная в светофор
- Камера проверяющая проезд на красный свет
- Парная камера на отрезке дороги
- Мобильная камера (засада)
- Мобильная засада (контроль скорости)
В "Расширенную", кроме перечисленных выше, входят:
- Мобильная засада (обгон, встречкa)
- Мобильная засада (знак STOP)
- Мобильная засада (пешеходный переход)
- Камера контроля полосы маршрутного транспорта
- Камера, измеряющая скорость (в спину)
- Комплекс контроля ПДД
- Камера контроля полосы движения (в спину)
- Камера контроля оплаты (Платон)
- Выезд на автомагистраль
- Стационарный пост ДПС
- Железнодорожный переезд
- Опасный пешеходный переход или школьная зона
- Начало населенного пункта
- Знак ограничения скорости
- Лежачий полицейский
- Плохая дорога
- Опасное изменение направления движения
- Опасный перекресток
- Другая опасность
- Обгон запрещен
- Возможен затор в левой полосе
- Возможен затор
- Возможен затор в правой полосе
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