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Антирадар MapcamDroid для Android

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Оценка: 4.26/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.85.1235 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 321 | Статистика
Размер:40.64 Мб
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Антирадар MapcamDroid скриншот № 2
Антирадар MapcamDroid скриншот № 3
Антирадар MapcamDroid скриншот № 4

Антирадар MapcamDroid - программа, предупреждающая водителя о радарах, камерах фиксации скорости, засадах ГБДД и потенциально опасных местах на дороге. Приложение вовремя напомнит о соблюдении ПДД и скоростного режима, и поможет избежать ДТП или штрафа.

Программа может работать как самостоятельно, так и с любой навигационной программой, в фоновом режиме.
Работа приложения была протестирована совместно с программами Navitel, iGO, City Guide, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, Google maps, NAVIGON, Sygic GPS Navigation, и другими.

Используется база предупреждений проекта http://mapcam.info. На данный момент, это самая полная и актуальная база по странам СНГ и не только. Доступны базы более чем 80 стран мира.

В программе используются два типа баз предупреждений, "Стандартная" и "Расширенная".

В "Стандартную" базу входят следующие предупреждения:

  • Статическая камера, измеряющая скорость
  • Камера, встроенная в светофор
  • Камера проверяющая проезд на красный свет
  • Парная камера на отрезке дороги
  • Мобильная камера (засада)
  • Мобильная засада (контроль скорости)

В "Расширенную", кроме перечисленных выше, входят:

  • Мобильная засада (обгон, встречкa)
  • Мобильная засада (знак STOP)
  • Мобильная засада (пешеходный переход)
  • Камера контроля полосы маршрутного транспорта
  • Камера, измеряющая скорость (в спину)
  • Комплекс контроля ПДД
  • Камера контроля полосы движения (в спину)
  • Камера контроля оплаты (Платон)
  • Выезд на автомагистраль
  • Стационарный пост ДПС
  • Железнодорожный переезд
  • Опасный пешеходный переход или школьная зона
  • Начало населенного пункта
  • Знак ограничения скорости
  • Лежачий полицейский
  • Плохая дорога
  • Опасное изменение направления движения
  • Опасный перекресток
  • Другая опасность
  • Обгон запрещен
  • Возможен затор в левой полосе
  • Возможен затор
  • Возможен затор в правой полосе
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