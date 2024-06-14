Fake GPS location для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.49 Мб
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Приложение Fake GPS Location позволяет пользователям устанавливать фальшивое GPS местоположение для своего устройства. С помощью этого инструмента можно телепортировать телефон в любую точку мира всего за несколько кликов. Это полезно для тестирования приложений, игр и других сервисов, которые используют геолокационные данные. Приложение обманывает другие программы, заставляя их думать, что устройство находится в указанном пользователем месте.

Fake GPS Location поддерживает интеграцию с Tasker и может управляться через командную строку, что делает его удобным для автоматизации различных задач. Это особенно полезно для разработчиков и тестировщиков, которые могут автоматически изменять местоположение устройства для проверки различных сценариев использования их приложений.

Список основных возможностей приложения Fake GPS Location:

  • Установка фальшивого местоположения в любой точке мира.
  • Интеграция с Tasker для автоматизации задач.
  • Управление через командную строку.
  • Поддержка укорененных устройств для использования без включения фиктивных местоположений.
  • Возможность перемещения приложения в системные директории для укорененных устройств.
  • Устранение проблем с зафиксированным местоположением через "GPS Status" или установку реального местоположения.
  • Бесплатное использование с ограниченной функциональностью.
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