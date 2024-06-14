Fake GPS location для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Lexa
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.49 Мб
|СКАЧАТЬ
Приложение Fake GPS Location позволяет пользователям устанавливать фальшивое GPS местоположение для своего устройства. С помощью этого инструмента можно телепортировать телефон в любую точку мира всего за несколько кликов. Это полезно для тестирования приложений, игр и других сервисов, которые используют геолокационные данные. Приложение обманывает другие программы, заставляя их думать, что устройство находится в указанном пользователем месте.
Fake GPS Location поддерживает интеграцию с Tasker и может управляться через командную строку, что делает его удобным для автоматизации различных задач. Это особенно полезно для разработчиков и тестировщиков, которые могут автоматически изменять местоположение устройства для проверки различных сценариев использования их приложений.
Список основных возможностей приложения Fake GPS Location:
- Установка фальшивого местоположения в любой точке мира.
- Интеграция с Tasker для автоматизации задач.
- Управление через командную строку.
- Поддержка укорененных устройств для использования без включения фиктивных местоположений.
- Возможность перемещения приложения в системные директории для укорененных устройств.
- Устранение проблем с зафиксированным местоположением через "GPS Status" или установку реального местоположения.
- Бесплатное использование с ограниченной функциональностью.
Исследуйте пешие маршруты, благодаря доступу к бесплатным оффлайн-картам и GPS-навигации в...
Приложение для мобильных устройств на базе Android, которое предлагает автономные карты...
Мощное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предоставляет доступ к системе...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
3D Compass+ - приложение для Android, которое представляет собой трехмерный компас с возможностью...
Приложение для навигации, предлагающее гибкие режимы работы, точные обновления карт и...
Отзывы о программе Fake GPS location
Admin
Отзывов о программе Fake GPS location 2.1.2 пока нет, можете добавить...