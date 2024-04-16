Convert Units для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0-2024-01-13 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конвертирующие
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 288 | Статистика
Размер:5 Мб
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Convert Units - бесплатная и простая в эксплуатации утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая предназначена для преобразования более 100 различных единиц измерения (расстояния, площади, объема, массы, температуры и многих других).

Необходимо лишь указать физическую величину, выбрать необходимые единицы измерения и ввести требуемое числовое значение, после чего программа моментально конвертирует его в другие единицы измерения. В настройках приложения можно выбирать какие единицы измерения должны отображаться, а какие скрыть.

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