Convert Units - бесплатная и простая в эксплуатации утилита для Android-смартфонов и планшетов, которая предназначена для преобразования более 100 различных единиц измерения (расстояния, площади, объема, массы, температуры и многих других).

Необходимо лишь указать физическую величину, выбрать необходимые единицы измерения и ввести требуемое числовое значение, после чего программа моментально конвертирует его в другие единицы измерения. В настройках приложения можно выбирать какие единицы измерения должны отображаться, а какие скрыть.