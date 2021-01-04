Ланет.TV для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20122201 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Ланет
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 8 150 | Статистика
|Размер:
|8,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Ланет.TV - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно просматривать цифровое телевидение онлайн в высоком качестве, а также получить доступ к любимым передачам, фильмам и спортивным мероприятиям в любое время и в любом месте.
Присутствует поиск и фильтры по жанрам и темам передач, Топ и Тренд рейтинга телеканалов и возможность добавлять любимые каналы в список Избранного. Имеется гид по программе передач, перечень доступных каналов, информация о текущих и предстоящих программах с детальными описаниями.
Доступно более чем 50 украинских и мировых телеканалов, например 112 Украина, 24 Канал, Громадське, UA: Перший, NewsOne HD, Эспресо, 5 канал, Skrypin UA, Малятко, Пиксель, Первый Автомобильный, EU Music, FashionTV и многие другие.
Просмотр онлайн-телевидения (iptv, iptv (wink), p2p, youtube). Программа для просмотра более 7000...
FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и...
MX Player – популярнейший видео-плеер для Android-устройств. В программе присутствует...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
VLC – кроссплатформенный мультимедийный плеер встречается на большинстве операционных...
Удобный в использовании видеоплеер, имеющий очень простой интерфейс и позволяющий...
Отзывы о программе Ланет.TV
Admin
Отзывов о программе Ланет.TV 20122201 пока нет, можете добавить...