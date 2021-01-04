Ланет.TV - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно просматривать цифровое телевидение онлайн в высоком качестве, а также получить доступ к любимым передачам, фильмам и спортивным мероприятиям в любое время и в любом месте.

Присутствует поиск и фильтры по жанрам и темам передач, Топ и Тренд рейтинга телеканалов и возможность добавлять любимые каналы в список Избранного. Имеется гид по программе передач, перечень доступных каналов, информация о текущих и предстоящих программах с детальными описаниями.

Доступно более чем 50 украинских и мировых телеканалов, например 112 Украина, 24 Канал, Громадське, UA: Перший, NewsOne HD, Эспресо, 5 канал, Skrypin UA, Малятко, Пиксель, Первый Автомобильный, EU Music, FashionTV и многие другие.