Ланет.TV для Android

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Оценка: 4.40/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:20122201 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 8 150 | Статистика
Размер:8,11 Мб
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Ланет.TV - бесплатное приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого можно просматривать цифровое телевидение онлайн в высоком качестве, а также получить доступ к любимым передачам, фильмам и спортивным мероприятиям в любое время и в любом месте.

Присутствует поиск и фильтры по жанрам и темам передач, Топ и Тренд рейтинга телеканалов и возможность добавлять любимые каналы в список Избранного. Имеется гид по программе передач, перечень доступных каналов, информация о текущих и предстоящих программах с детальными описаниями.

Доступно более чем 50 украинских и мировых телеканалов, например 112 Украина, 24 Канал, Громадське, UA: Перший, NewsOne HD, Эспресо, 5 канал, Skrypin UA, Малятко, Пиксель, Первый Автомобильный, EU Music, FashionTV и многие другие.

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