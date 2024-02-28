Pugz: Виджет погоды для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 248 | Статистика
Размер:3,93 Мб
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Pugz: Виджет погоды скриншот № 1
Pugz: Виджет погоды скриншот № 2
Pugz: Виджет погоды скриншот № 3

Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона. Утилита отображает множество полезной информации, как например текущая погода, время, местоположение, дата, а также прикольные и позитивные картинки с мопсами, соответствующие погоде и времени суток.

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