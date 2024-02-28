Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона. Утилита отображает множество полезной информации, как например текущая погода, время, местоположение, дата, а также прикольные и позитивные картинки с мопсами, соответствующие погоде и времени суток.