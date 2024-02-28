Pugz: Виджет погоды для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yaroslav Shevchuk
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 248 | Статистика
|Размер:
|3,93 Мб
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Pugz: Виджет погоды - бесплатное приложение для Android, которое представляет собой погодный виджет для домашнего экрана вашего телефона. Утилита отображает множество полезной информации, как например текущая погода, время, местоположение, дата, а также прикольные и позитивные картинки с мопсами, соответствующие погоде и времени суток.
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