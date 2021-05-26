Eternium для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Making Fun, Inc.
|Категория:
|Ролевые, RPG
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 692 | Статистика
|Размер:
|141,59 Мб
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Eternium - удивительная, веселая и красивая игра жанра Action RPG, напоминающая отличные классические игры этого жанра, и которая выделяется среди аналогов простыми режимами управления «прикоснись для движения» и «проведи для колдовства», а также дружественной к игрокам философии Free-to-Play.
Особенности игры:
- Интуитивные и динамические бои со спецэффектами, красивыми звуками, цифрами повреждений, всем набором для полного погружения в атмосферу, включая приятную музыку.
- Выбор игрового персонажа (Маг, Воин или Бандит). Повышайте уровни, чтобы изучать разнообразные навыки и улучшать свои характеристики.
- Множество различных противников (боевые скелеты, зомби, роботы, демоны, драконы и многие другие существа).
- Разнообразные игровые локации.
- Открывайте сундуки с сокровищами, чтобы добывать золото, драгоценные камни и боевое снаряжение.
- Увлекательная сюжетная линия, наполненную межпланетными интригами с забавными персонажами.
- Пройдите путь от простого до редкого, эпического и легендарного снаряжения.
- Различные наступательные навыки, такие как Вихрь, Ударная Волна или Метель, управляйте толпой врагов с помощью Морозной Звезды, Тишины или убивайте при помощи Дымовой Завесы, ловушек или Снайперского Выстрела.
- У каждого класса героев есть 20 навыков или заклинаний, а каждый из ваших трех спутников имеет еще по четыре навыка.
- Как только ваш герой достигнет 70-го уровня, ваши набранные очки опыта попадают в Уровни Чемпионов, которые дают постоянные улучшения характеристик.
- Помимо трех актов сюжета, вас ждет режим Испытаний Доблести, бесконечное разнообразие красивых, случайно созданных, уровней.
- исправлены ошибки
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