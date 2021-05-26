Eternium - удивительная, веселая и красивая игра жанра Action RPG, напоминающая отличные классические игры этого жанра, и которая выделяется среди аналогов простыми режимами управления «прикоснись для движения» и «проведи для колдовства», а также дружественной к игрокам философии Free-to-Play.

Особенности игры: