Picverse для Android

Picverse 1.15 для Android

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Описание Picverse 1.15 для AndroidОписание   Скачать Picverse 1.15 для AndroidСКАЧАТЬ (36,05 Мб) Скриншоты Picverse 1.15 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Picverse 1.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Picverse 1.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Picverse - приложение для редактирования фото на телефоне, благодаря которому пользователи могут мгновенно обработать свои снимки. Присутствует настройка параметров изображений, разнообразные фотофильтры, эффекты,а также имеется возможность делиться снимками в Инстаграме или в любой другой социальной сети прямо из программы.

Ключевые особенности программы Picverse:

  • Настройка параметров изображения (яркость, контраст, насыщенность, температура, зернистость и пр.).
  • Разнообразные фотофильтры.
  • Возможность избавиться от нечеткости на фото и подчеркнуть текстуры на снимках.
  • Добавление эффекта размытия (блюр) и регулировка его интенсивности.
  • Обрезка фото и удаление нежелательных объектов.
  • Кадрирование фото для постов в Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке и т.д.
  • Выбор предустановленного соотношения сторон или возможность установить границ фото вручную.
  • Редактирование снимков при помощи базовых функций фотообработки (поворот фотографии на 90 градусов влево или вправо, отражение снимка по горизонтали или вертикали и др.).
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность делать ретушь фотографий, выбирать фильтры для фото и делиться снимками в Инстаграме или в любой другой социальной сети прямо из программы.
Picverse
Picverse
Picverse
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Picverse

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