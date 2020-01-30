Gardenscapes - New Acres

Виселица 2.9.9 для Android
Увлекательная классическая головоломка для мобильных Android-устройств рассчитанная на интеллект и эрудицию, в которой нужно угадать слово, по подсказке, зная его
Homescapes 1.3.0.900 для Android
Дворецкий Остин возвращается в дом своего детства, с котором связано много счастливых воспоминаний. Он находится в несколько запущенном состоянии, и ваша задача
Японские кроссворды Катана 8.5 для Android
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально
Tangram 1.0.16 для Android
Tangram - увлекательная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку необходимо сложить разрозненные фигуры произвольной формы таким образом,
Find the ships - Solitaire 2 1.7.1 для Android
Find the ships - Solitaire 2 - логическая головоломка, сочетающая в себе достоинства японских кроссвордов и популярной игры «Морской бой». С помощью интуиции и
Миллионер 7.2.7 для Android
Миллионер — уверены, что сила ваших знаний превосходит знания других людей? Тогда попробуйте свои силы в популярной викторине, которая славится каверзными вопросами.