Gardenscapes - New Acres - хорошо иметь загородный домик, где можно отдохнуть от городской суеты возле прохладного водоема, побродить по тенистым аллеям или наслаждаться рассветами и закатами в беседке, увитой плющом. Но с Gardenscapes все получилось немного сложнее - вроде есть большой загородный особняк, удачно доставшийся нам по наследству, но приусадебный участок находится в таком ужасном и запущенном состоянии, что просто руки опускаются. Но раскисать некогда, ведь чтоб получить парк своей мечты, нужно всего ничего - хорошенько потрудиться.

Для расчистки территории парка вам придется решать головоломки из жанра "три в ряд». Украшайте сад скульптурами, стройте фонтаны, решайте головоломки, знакомьтесь с забавными героями и открывайте новые участки.

Ключевые особенности игры Gardenscapes - New Acres: