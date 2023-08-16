NewsCracker для Android

Описание
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Оценка: 4.71/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 009 | Статистика
Размер:4,23 Мб
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NewsCracker - программа предназначена для быстрого и удобного чтения новостей с ваших любимых сайтов без интернета и онлайн сервисов. Вам необходимо только указать выбранный сайт или тему, и наслаждаться чтением новостей, без назойливой рекламы и долгих загрузок, где угодно.

Основные функции NewsCracker:

  • Возможность загрузки полного текста новости и чтение без интернета.
  • Автоматическая и ручная синхронизация.
  • Пользовательская фильтрация новостей по ключевым словам.
  • Скрытие прочитанных новостей и возможность добавления в закладки.
  • Наличие темной и светлой темы - удобное чтение для ваших глаз.
  • Возможность сохранение любых картинок из новостей.
  • OPML и JSON экспорт/импорт каналов.
  • Возможность просмотр новостей кнопками звука и полноэкранный режим
  • и многое другое.
Что нового в NewsCracker 3.0.3?
  • Возвращена функция отключения уведомлений на Android версиях ниже Oreo.
  • Появилась функция показа количества новых новостей в уведомлениях.
  • Внедрена возможность открытия браузера внутри приложения.
  • Произведена оптимизация работы и исправление ошибок.
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