NewsCracker - программа предназначена для быстрого и удобного чтения новостей с ваших любимых сайтов без интернета и онлайн сервисов. Вам необходимо только указать выбранный сайт или тему, и наслаждаться чтением новостей, без назойливой рекламы и долгих загрузок, где угодно.

Основные функции NewsCracker: