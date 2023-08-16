NewsCracker для Android
|Оценка:
|4.71/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gecrepo
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 009 | Статистика
|Размер:
|4,23 Мб
NewsCracker - программа предназначена для быстрого и удобного чтения новостей с ваших любимых сайтов без интернета и онлайн сервисов. Вам необходимо только указать выбранный сайт или тему, и наслаждаться чтением новостей, без назойливой рекламы и долгих загрузок, где угодно.
Основные функции NewsCracker:
- Возможность загрузки полного текста новости и чтение без интернета.
- Автоматическая и ручная синхронизация.
- Пользовательская фильтрация новостей по ключевым словам.
- Скрытие прочитанных новостей и возможность добавления в закладки.
- Наличие темной и светлой темы - удобное чтение для ваших глаз.
- Возможность сохранение любых картинок из новостей.
- OPML и JSON экспорт/импорт каналов.
- Возможность просмотр новостей кнопками звука и полноэкранный режим
- и многое другое.
- Возвращена функция отключения уведомлений на Android версиях ниже Oreo.
- Появилась функция показа количества новых новостей в уведомлениях.
- Внедрена возможность открытия браузера внутри приложения.
- Произведена оптимизация работы и исправление ошибок.
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Отзывы о программе NewsCracker
Admin
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