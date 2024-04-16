Стикеры для ВКонтакте для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 900 | Статистика
Размер:12.17 Мб
СКАЧАТЬ
Стикеры для ВКонтакте скриншот № 1
Стикеры для ВКонтакте скриншот № 2
Стикеры для ВКонтакте скриншот № 3
Стикеры для ВКонтакте скриншот № 4

Стикеры для ВКонтакте - набор бесплатных стикеров для социальной сети ВКонтакте. Стикеры отправляются как реальные стикеры а не в виде картинок!

Возможности программы Стикеры для ВКонтакте: 

  • Большой и часто обновляемый каталог стикеров.
  • Поиск по названию, стикеры отсортированы по категориям для удобного поиска.
  • В коллекции есть уникальные стикеры которых нет в стандартных наборах.
  • Добавляйте к себе стикеры отправленные другими собеседниками.
  • Отправляйте ваши собственные png изображения в виде стикеров.
  • Отправка стикеров в комментарии на стенах, фото и в обсуждения.
  • Все стикеры в приложении бесплатны.
Что нового в Стикеры для ВКонтакте 1.6.4.5?
  • Исправили ошибки.
ТОП-сегодня раздела "Блоги, социальные сети"
 

скачать VK CoffeeVK Coffee 8.03 beta

Бесплатное Android-приложение, которое вполне может претендовать на статус достойного...

скачать ДругВокругДругВокруг 5.5.4

ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и...

скачать LinkedInLinkedIn 4.1.923

Официальный мобильный клиент популярной социальной сети для поиска и установления...

скачать InstagramInstagram 210.0.0.28.71

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...

скачать Facebook MessengerFacebook Messenger 452.0.0.50.109

Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и...

скачать BOOMBOOM 4.2.4749

Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...

Отзывы о программе Стикеры для ВКонтакте

Admin

Отзывов о программе Стикеры для ВКонтакте 1.6.4.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв