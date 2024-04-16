Стикеры для ВКонтакте для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.4.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|gem.team
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 900 | Статистика
|Размер:
|12.17 Мб
|СКАЧАТЬ
Стикеры для ВКонтакте - набор бесплатных стикеров для социальной сети ВКонтакте. Стикеры отправляются как реальные стикеры а не в виде картинок!
Возможности программы Стикеры для ВКонтакте:
- Большой и часто обновляемый каталог стикеров.
- Поиск по названию, стикеры отсортированы по категориям для удобного поиска.
- В коллекции есть уникальные стикеры которых нет в стандартных наборах.
- Добавляйте к себе стикеры отправленные другими собеседниками.
- Отправляйте ваши собственные png изображения в виде стикеров.
- Отправка стикеров в комментарии на стенах, фото и в обсуждения.
- Все стикеры в приложении бесплатны.
- Исправили ошибки.
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Отзывы о программе Стикеры для ВКонтакте
Admin
Отзывов о программе Стикеры для ВКонтакте 1.6.4.5 пока нет, можете добавить...