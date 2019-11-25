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PDFsam Visual для Windows

PDFsam Visual 2.1.1

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Описание PDFsam Visual 2.1.1Описание   Скачать PDFsam Visual 2.1.1СКАЧАТЬ (115,97 Мб) Скриншоты PDFsam Visual 2.1.1Скриншоты (6)   Статистика PDFsam Visual 2.1.1Статистика   Отзывы о PDFsam Visual 2.1.1Отзывы (0)  
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PDFsam Visual - мощный инструмент для работы с PDF документами. С помощью удобного визуального интерфейса вам предлагается выбрать одну из операций:

  • Изменение порядка страниц (перемещение, вращение, удаление).
  • Разделение (по странице, размеру, тексту).
  • Объединение прямом или реверс порядке.
  • Поворот страниц на 90, 180 или 270 градусов.
  • Шифрование / дешифрование.
  • Обрезка страниц PDF-файла.
  • Извлечение PDF-страниц и создание нового документа, содержащего их.

Для каждой операции вы можете настроить порядок выполнения, например, разделение после каждой страницы, после четного и т.п.

PDFsam Visual
PDFsam Visual
PDFsam Visual
PDFsam Visual
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: €29
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 278
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе PDFsam Visual

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