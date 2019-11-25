PDFsam Visual

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044 Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации ABBYY FineReader 15.0 / 10.0 FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов Free PDF Reader 1.1.3 Free PDF Reader - бесплатная программа для просмотра PDF-документов с расширенным функционалом

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