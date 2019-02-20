ZD Soft Screen Recorder для Windows

ZD Soft Screen Recorder 11.1.17

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Описание ZD Soft Screen Recorder 11.1.17Описание   Скачать ZD Soft Screen Recorder 11.1.17СКАЧАТЬ (8,48 Мб) Скриншоты ZD Soft Screen Recorder 11.1.17Скриншоты (14)   Статистика ZD Soft Screen Recorder 11.1.17Статистика   Отзывы о ZD Soft Screen Recorder 11.1.17Отзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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ZD Soft Screen Recorder - приложение для записи видео с экрана. Позволяет записывать то, что происходит на экране ПК, включая звук, игры в полноэкранном режиме и изображения с веб-камеры. Получаемый в высоком качестве видеофайл можно сохранить на диске или пустить трансляцию через локальную сеть.

Приложение имеет минималистический понятный интерфейс. С его помощью можно создавать обучающее видео, записывать любимые игры, провести захват видео с Интернета, публиковать "живые" видеороликы, записывать онлайн-встречи, чаты, курсы, вебинары и т.п. Звук к видео может записываться с колонок, наушников, микрофона или с внешнего источника.

Особенности приложения:

  • Запись можно вести в полном экране, отдельном окне или выбрать конкретную область.
  • Небольшой размер записываемых файлов.
  • Плавное перемещение области видео во время съемки.
  • Поддержка записи игр в полноэкранном режиме и в режиме окна.
  • Запись видео с вебкамер.
  • Live Streaming в Интернет на такие сайты как, Twitch, YouTube и т.д.
  • Трансляция по локальной сети без необходимости подключения к Интернету и установки дополнительных приложений.
  • Запись экранов нескольких мониторов.
  • Добавление визуальных эффектов в видео, обозначающих положение курсора мыши или кнопку состояния.
  • Пользовательские водяные знаки на записи.
  • Возможность снятия скриншотов определенной области экрана, с возможностью автоматической съемки с заданным интервалом.
  • Поддержка горячих клавиш.
  • Запись по таймеру и по расписанию.
  • Форматы записи видео: AVI, MP4, FLV.
  • Поддержка аудио форматов: MP3, WAV.
  • Возможность отключения/включения звуков в любое время во время записи.
  • Формат скриншотов: PNG, BMP, JPG.
  • Поддержка Direct3D 8/9/10/11.
  • Поддержка OpenGL.
  • Преобразование PPT презентаций в AVI, MP4 и FLV формат.
  • Минимальная нагрузка на систему.
  • и многое другое.
Что нового в ZD Soft Screen Recorder 11.1.17?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты ZD Soft Screen Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.00
Ограничение в работе программыПродолжительность записи 10 минут и водяной знак на видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 736
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Видео захват
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Отзывы о программе ZD Soft Screen Recorder

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