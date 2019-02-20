ZD Soft Screen Recorder - приложение для записи видео с экрана. Позволяет записывать то, что происходит на экране ПК, включая звук, игры в полноэкранном режиме и изображения с веб-камеры. Получаемый в высоком качестве видеофайл можно сохранить на диске или пустить трансляцию через локальную сеть.
Приложение имеет минималистический понятный интерфейс. С его помощью можно создавать обучающее видео, записывать любимые игры, провести захват видео с Интернета, публиковать "живые" видеороликы, записывать онлайн-встречи, чаты, курсы, вебинары и т.п. Звук к видео может записываться с колонок, наушников, микрофона или с внешнего источника.
Особенности приложения:
Запись можно вести в полном экране, отдельном окне или выбрать конкретную область.
Небольшой размер записываемых файлов.
Плавное перемещение области видео во время съемки.
Поддержка записи игр в полноэкранном режиме и в режиме окна.
Запись видео с вебкамер.
Live Streaming в Интернет на такие сайты как, Twitch, YouTube и т.д.
Трансляция по локальной сети без необходимости подключения к Интернету и установки дополнительных приложений.
Запись экранов нескольких мониторов.
Добавление визуальных эффектов в видео, обозначающих положение курсора мыши или кнопку состояния.
Пользовательские водяные знаки на записи.
Возможность снятия скриншотов определенной области экрана, с возможностью автоматической съемки с заданным интервалом.
Поддержка горячих клавиш.
Запись по таймеру и по расписанию.
Форматы записи видео: AVI, MP4, FLV.
Поддержка аудио форматов: MP3, WAV.
Возможность отключения/включения звуков в любое время во время записи.
Формат скриншотов: PNG, BMP, JPG.
Поддержка Direct3D 8/9/10/11.
Поддержка OpenGL.
Преобразование PPT презентаций в AVI, MP4 и FLV формат.