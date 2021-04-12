Отзывы о программе Dexster Audio Editor

brici AVS Audio Editor и не бодайтесь.)

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Борис Очень глюченная прога, это единственный минус.

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ivanich Есть хорошая бесплатная audacity и для windows и для linux. Пожалуй получше будет.

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ВиКа кто знает где можно скачать русификатор?

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