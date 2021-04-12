Dexster Audio Editor для Windows
|Оценка:
|4.48/5 голосов - 45
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $40.00
|Ограничение:
|9 запусков
|Версия:
|4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Softdiv Software
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 26 696 | Статистика
|Размер:
|11,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Dexster Audio Editor - очень мощный и многофункциональный аудио редактор, который поддерживает большое число популярных аудио-форматов: WAV (ADPCM, GSM, DSP и др.), MP2 (MPEG 1/2 Layer-2), MP3 (MPEG 1/2 Layer-3), VOX (Dialogic ADPCM), WMA (Windows Media Audio 9), RAW audio (PCM, A-LAW, U-LAW), MPC (MusicPack), AVI (звуковая дорожка), Ogg Vorbis (Version 1.0), G.721, G.723, G.726, AIFF и AU (аудиоформат для UNIX).
Особенности приложения:
- визуальное редактирование (вырезка фрагмента, копирование, удаление, удаление тишины, вставка, вставка из файла, соединение фрагментов, соединение файлов)
- множество эффектов (Amplify, Compressor, Delay, Envelope, Equalizer, Expander, Fade, Flanger, Invert, Normalize, Phaser, Reverb, Reverse, Silence, Stretch, Trim, Vibrato, Chorus, Pitch Shift и другие)
- применение фильтров (Band Pass Filter, FFT Filter, High Pass Filter, High Shelf Filter, Low Pass Filter, Low Shelf Filter, Notch Filter, Peak EQ Filter, Finite Impulse Response Filter)
- запись звука с любого источника
- конвертирование аудио файлов из одного формата в другой
- редактирование тэгов
- создание "минусовок"
- запись аудио CD/DVD
- извлечение аудио данных из видео и "грабилка" аудио CD
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Отзывы о программе Dexster Audio Editor
Борис про Dexster Audio Editor 3.8 [30-08-2012]
Очень глюченная прога, это единственный минус.
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ivanich про Dexster Audio Editor 3.7 [30-03-2012]
Есть хорошая бесплатная audacity и для windows и для linux. Пожалуй получше будет.
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ВиКа про Dexster Audio Editor 3.6 [09-12-2011]
Dirol про Dexster Audio Editor 3.1 [20-07-2009]
да, 9 запусков маловато
правда она меня всё равно очень выручила и собственно скачивал ради одного раза
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