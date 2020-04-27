Krita для Windows

Krita 4.2.9

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Описание Krita 4.2.9Описание   Скачать Krita 4.2.9СКАЧАТЬ (105,21 Мб) Скриншоты Krita 4.2.9Скриншоты (4)   Статистика Krita 4.2.9Статистика   Отзывы о Krita 4.2.9Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Krita Desktop — бесплатный растровый графический редактор, который поддерживает многослойную обработку изображений и предлагает пользователю широкий набор инструментов для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.

Приложение поддерживает работу с RGB, CMYK, Lab (в режиме от восьми до 32 с плавающей точкой разрядов на канал), включает в себя различные фильтры (нерезкое маскирование и пр.), корректирующие слои, маски и динамические фильтры, инструменты для ретуши и многое другое.

Ключевые особенности Krita Desktop:

  • поддержка работы с RGB, CMYK, Lab;
  • широкий выбор кистей;
  • инструменты для ретуши;
  • большое количество режимов наложения;
  • работа со слоями;
  • управление динамикой кистей с помощью графического планшета;
  • имитация бумаги и пастели;
  • поворот и зеркалирование холста;
  • наличие корректирующих слоев, масок и динамических фильтров;
  • псевдо-бесконечный холст;
  • поддержка PSD-файлов;
  • поддержка HDR и многое другое.
Krita
Krita
Krita
Krita
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 638
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Krita

Nixi про Krita Desktop 3.1.1 [18-12-2016]

Очень достойный редактор. При том, бесплатен и ИМЕЕТ русский язык. Рекомендую!
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Олег про Krita Desktop 3.0.1.1 [03-12-2016]

Мне понравилась. Много новых инструментов, вернее функций. Обычно программы такого плана предлагают, практически, один и тот же ассортимент. А какой смысл "менять шило на мыло" если у нас есть фотошоп.
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