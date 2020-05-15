PDF Architect - мощная программа для преобразования текстовых форматов и изображений в формат PDF. Приложение позволяет открывать и просматривать PDF-документы, умеет работать с закладками, дает возможность изменять масштаб документа, вращать его, а также объединять несколько типов файлов, чтобы получить один общий файл PDF.
Программа умеет работать с различными форматами файлов, включая растровые изображения (png, jpeg, jpg, gif, bmp, tif, tiff), документы MS Word (docx, doc) и MS Excel (xlsx, xlc), текстовые (txt), форматы комиксов (cbr, cbz) и пр. Присутствует виртуальный принтер для печати PDF-файлов и расширение к браузеру Firefox и Internet Explorer.
Основные возможности:
Просмотр и создание PDF-документов.
Поддержка различных форматов файлов, включая растровые изображения (png, jpeg, jpg, gif, bmp, tif, tiff), документы MS Word (docx, doc) и MS Excel (xlsx, xlc), текстовые (txt), форматы комиксов (cbr, cbz).
Наличие режима предварительного просмотра.
Создавание PDF-файлов из изображений PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF и др.
Возможность объединить несколько типов файлов, чтобы получить один общий файл PDF.
Наличие инструментов для вращения, удаления и перемещение как целых документов, так и отдельных страниц.
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
Отзывы о программе PDF Architect
Сергей про PDF Architect 6.1.19 [08-12-2018]
Все отзывы абсолютная правда
лично добавлю, что когда покупал не говорилось о срочности лицензии, когда купил мне сообщили, что лицензия всего на год. более того модуль OCR не работает, а это для меня было главное для создания пдф файлов и бессрочность лицензии
Окончательный вердикт г-но!!!!! 2 | 2 | Ответить
Дмитрий про PDF Architect 5.0.22.32126 [14-07-2018]
PDF Architect милосердно уведомил о возможности купить его со скидкой 50%. Произошло это навязчиво, в правой нижней стороне экрана и около 10 раз за сутки.
Щедрое предложение я не принял, а программу удалил 2 | 2 | Ответить
PDF Architect в бесплатном варианте очень ограничена функционально. ПДФ файлы можно сделать кучей известных программ. А этот гигант вымогает деньги за 6 модулей. Оценка 2. 3 | 4 | Ответить
Жорж про PDF Architect 4.0 [18-04-2017]
Прога PDF Architect агрессивна, занимает много места, плохо удаляется. Вымогает плату за все модули навязчиво. Нет смысла ставить - ПДФ файл можна сделать кучей бесплатных программ. ПАСКУДСТВО!!! 7 | 2 | Ответить