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PDF Architect для Windows

PDF Architect 7.1.13

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Описание PDF Architect 7.1.13Описание   Скачать PDF Architect 7.1.13СКАЧАТЬ (13,02 Мб) Скриншоты PDF Architect 7.1.13Скриншоты (2)   Статистика PDF Architect 7.1.13Статистика   Отзывы о PDF Architect 7.1.13Отзывы (5)  
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3.07 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 3.07 из 5
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PDF Architect - мощная программа для преобразования текстовых форматов и изображений в формат PDF. Приложение позволяет открывать и просматривать PDF-документы, умеет работать с закладками, дает возможность изменять масштаб документа, вращать его, а также объединять несколько типов файлов, чтобы получить один общий файл PDF.

Программа умеет работать с различными форматами файлов, включая растровые изображения (png, jpeg, jpg, gif, bmp, tif, tiff), документы MS Word (docx, doc) и MS Excel (xlsx, xlc), текстовые (txt), форматы комиксов (cbr, cbz) и пр. Присутствует виртуальный принтер для печати PDF-файлов и расширение к браузеру Firefox и Internet Explorer.

Основные возможности:

  • Просмотр и создание PDF-документов.
  • Поддержка различных форматов файлов, включая растровые изображения (png, jpeg, jpg, gif, bmp, tif, tiff), документы MS Word (docx, doc) и MS Excel (xlsx, xlc), текстовые (txt), форматы комиксов (cbr, cbz).
  • Наличие режима предварительного просмотра.
  • Создавание PDF-файлов из изображений PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF и др.
  • Возможность объединить несколько типов файлов, чтобы получить один общий файл PDF.
  • Наличие инструментов для вращения, удаления и перемещение как целых документов, так и отдельных страниц.
  • Наличие модулей OCR-распознавания текста.
  • Поддержка плагинов.
PDF Architect
PDF Architect
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 6 529
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе PDF Architect

Сергей про PDF Architect 6.1.19 [08-12-2018]

Все отзывы абсолютная правда
лично добавлю, что когда покупал не говорилось о срочности лицензии, когда купил мне сообщили, что лицензия всего на год. более того модуль OCR не работает, а это для меня было главное для создания пдф файлов и бессрочность лицензии
Окончательный вердикт г-но!!!!!
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Дмитрий про PDF Architect 5.0.22.32126 [14-07-2018]

PDF Architect милосердно уведомил о возможности купить его со скидкой 50%. Произошло это навязчиво, в правой нижней стороне экрана и около 10 раз за сутки.
Щедрое предложение я не принял, а программу удалил
2 | 2 | Ответить

Тиныч про PDF Architect 5.0.22.32126 [14-01-2018]

Хрен удалишь этот PDF Architect
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Жорж про PDF Architect 4.0 [18-04-2017]

PDF Architect в бесплатном варианте очень ограничена функционально. ПДФ файлы можно сделать кучей известных программ. А этот гигант вымогает деньги за 6 модулей. Оценка 2.
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Жорж про PDF Architect 4.0 [18-04-2017]

Прога PDF Architect агрессивна, занимает много места, плохо удаляется. Вымогает плату за все модули навязчиво. Нет смысла ставить - ПДФ файл можна сделать кучей бесплатных программ. ПАСКУДСТВО!!!
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