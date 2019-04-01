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Fax Voip T38 Fax & Voice 8.1.1
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Fax Voip T38 Fax & Voice — это голосовой факс-модем. Fax Voip устанавливает виртуальные COM-порты и виртуальные модемы «Fax Voip 14.4K TAPI Voice-Fax Modems» в вашей системе, с которыми вы легко можете настроить вашу факсовую программу.
Кроме того программа может выполнять функции SIP/H.323 клиента с поддержкой T.38 и G.711 факса, а также CAPI 2.0 приложения с поддержкой аудио факса. С помощью Fax Voip вы можете отправлять и принимать T.38 и аудио (цветные и черно-белые) факсы и голосовые сообщения без какого-либо оборудования.
Поддержка Одновременных SIP регистраций и Маршрутизации вызовов делает вашу систему наиболее гибкой, а также позволяет одновременно работать с несколькими SIP и H.323 операторами. Поддерживаются функции Caller ID и Набор добавочного номера, присутствует возможность отправлять T.38, аудио и CAPI факсы через Виртуальный принтер Fax Voip и принимать факсы напрямую в TIFF, PDF или SFF файлы, не используя факс программное обеспечение.
Особенности приложения:
- Возможность отправлять не только факсы, но также аудио сообщения.
- Управление факсами и аудио сообщениями через приложение Консоль Fax Voip.
- Полнофункциональная система для отправки факсов и аудио сообщений через e-mail (Почта-на-факс и Аудио через почту) и получения факсов на e-mail (Факс-на-почту).
- Методы маршрутизации для входящих факсов (отправить по электронной почте, сохранить в папке, печать) позволяют маршрутизировать входящие факсы получателям в сети.
- Функция «Факс по запросу» позволяет вызывающим абонентам получать необходимую информацию по факсу в процессе текущего вызова.
- Совместимость с Microsoft Fax, CallStation, BVRP Classic Phone Tools 9, FaxTalk Messenger Pro, Venta Fax & Voice (включая цветные факсы), WinFax Pro и пр.
- Поддержка таких операторов IP-телефонии, как YouMagic (МТТ), Телфин, Альтерфон, Мультифон (Мегафон), Dellmont (Betamax), Callcentric и др.
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|Что нового в Fax Voip T38 Fax & Voice 8.1.1?
- Добавлена поддержка Windows Server 2019.
- Поддержка титульных страниц при отправке факсов через внутренние линии и Консоль Fax Voip.
- Значительно улучшенные функции Почта-на-факс (аудио через почту) - внутренние линии и Почта-на-факс - Microsoft Fax.
- Правила для почты (почта-на-факс/аудио) - внутренние линии и Правила для почты (почта-на-факс) - Microsoft Fax.
- Исправлена двойная отправка первого RING при получении входящего вызова на виртуальный COM порт (модем).
- Простая интеграция со службой факсов Windows. Настройка службы факсов Windows для отправки/получения факсов через виртуальные COM порты (модемы) Fax Voip в одно действие. Автоматическое исправление.
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