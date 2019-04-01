Fax Voip T38 Fax & Voice — это голосовой факс-модем. Fax Voip устанавливает виртуальные COM-порты и виртуальные модемы «Fax Voip 14.4K TAPI Voice-Fax Modems» в вашей системе, с которыми вы легко можете настроить вашу факсовую программу.

Кроме того программа может выполнять функции SIP/H.323 клиента с поддержкой T.38 и G.711 факса, а также CAPI 2.0 приложения с поддержкой аудио факса. С помощью Fax Voip вы можете отправлять и принимать T.38 и аудио (цветные и черно-белые) факсы и голосовые сообщения без какого-либо оборудования.

Поддержка Одновременных SIP регистраций и Маршрутизации вызовов делает вашу систему наиболее гибкой, а также позволяет одновременно работать с несколькими SIP и H.323 операторами. Поддерживаются функции Caller ID и Набор добавочного номера, присутствует возможность отправлять T.38, аудио и CAPI факсы через Виртуальный принтер Fax Voip и принимать факсы напрямую в TIFF, PDF или SFF файлы, не используя факс программное обеспечение.

Особенности приложения: