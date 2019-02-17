Clean Space для Windows

Clean Space 7.32

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Описание Clean Space 7.32Описание   Скачать Clean Space 7.32СКАЧАТЬ (14,26 Мб) Скриншоты Clean Space 7.32Скриншоты (3)   Статистика Clean Space 7.32Статистика   Отзывы о Clean Space 7.32Отзывы (2)  
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4.20 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Clean Space - утилита для очистки компьютера от электронного мусора и защиты вашей конфиденциальности в Интернете.

Виртуальный мусор включает в себя огромное количество объектов, таких как кэш различных программ и ОС Windows, временные файлы Интернета, журналы, index.dat файлы, записи реестра и так далее. Эти объекты разбросаны повсюду на вашем ПК, как правило, в скрытых системных папках, занимая гигабайты дискового пространства.

С помощью данной программы вы можете удалить неиспользуемые файлы из вашей системы, освобождая ценное пространство на жестком диске. Таким образом, операционная система Windows будет работать быстрее.

Также очищает следы вашей деятельности в Интернете, таких как куки-файлов и ваши истории Интернета, даже в сторонних программах.

Возможности приложения:

  • Оптимизации системы
  • Защита конфиденциальности
  • Очистка системы от мусора
  • Поддержка 28 языков
Что нового в Clean Space 7.32?
  • улучшена скорость очистки на 10-15%
Скриншоты Clean Space:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 828
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Clean Space

Игорь про Clean Space 7.26 [28-09-2018]

Я пользовался этой прогой, когда она ещё Wipe называлась, выдраивает хорошо, только с куками надо поаккуратней.
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Николай про Clean Space 7.10 [19-06-2017]

Интересно, но чем эта прога лучше известной и многократно проверенной универсальной версии Advanced System Care? Аргументы пользователей уместны...
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