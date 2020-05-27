CloudShop - удобный инструмент для управления торговлей и ведения учета продаж, товаров и клиентов. Присутствует полный перечень товаров, клиентская база, не ограниченное количество товаров, сотрудников и магазинов, имеются уведомления о истечении срока годности товаров и складских запасов. Автоматизация и управление торговлей, учет на складе – это легко и просто.
Основные функции CloudShop:
Справочники. Перечень товаров, список магазинов, поставщиков и сотрудников, клиентская база — всегда под рукой.
Операции. Проводите закупки, продажи, перемещение товаров между складами и магазинами, возврат продаж и закупок, инвентаризацию. Все операции сохраняются в системе и отображаются в финансовом отчете.
Отчеты. Выручка, прибыль, количество продаж и средний чек — под контролем. Легко узнать, какой магазин продает лучше, какие позиции стали лидерами продаж, какой товар заканчивается.
Деньги. Фиксируйте приходы и расходы денежных средств. Приходные и расходные ордеры формируются автоматически.
Безопасная автоматизация магазина — ваша клиентская база и финансовые показатели хранятся на облачных серверах и передаются по зашифрованным каналам.
Возможность генерации штрих-кодов для товаров, у которых их нет, подготовка ценников.
Программа учета клиентов позволяет присвоить клиентам персональные и накопительные скидки.
Что нового в Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для Android?
BudgetFrik - бесплатная программа для Android, обеспечивающая точный учет затрат. Все траты распределяются по категориям и подкатегориям. Можно просмотреть отчет за
Отзывы о программе Учет в магазине CloudShop
Максим про Учет в магазине CloudShop 3.1.4 для Android [11-05-2019]
Cloudshop - отличная система по автоматизации учета торговли!
Используем для магазина сувениров, очень нравится, как устроен учет, удобная аналитика продаж.
Продумана смена для кассиров. Сканер для товаров - работает отлично и позволяет вводить свои товары, после работает сканер. Для новых пользователей дают скидку + 1 месяц в подарок по промокоду PSH6689
Клаудшоп подойдет для любой розничной торговли. 2 | 2 | Ответить