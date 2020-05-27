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Учет в магазине CloudShop для Android

Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для Android

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Описание Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для AndroidОписание   Скачать Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,42 Мб) Скриншоты Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для AndroidОтзывы (1)  
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CloudShop - удобный инструмент для управления торговлей и ведения учета продаж, товаров и клиентов. Присутствует полный перечень товаров, клиентская база, не ограниченное количество товаров, сотрудников и магазинов, имеются уведомления о истечении срока годности товаров и складских запасов. Автоматизация и управление торговлей, учет на складе – это легко и просто.

Основные функции CloudShop:

  • Справочники. Перечень товаров, список магазинов, поставщиков и сотрудников, клиентская база — всегда под рукой. 
  • Операции. Проводите закупки, продажи, перемещение товаров между складами и магазинами, возврат продаж и закупок, инвентаризацию. Все операции сохраняются в системе и отображаются в финансовом отчете.
  • Отчеты. Выручка, прибыль, количество продаж и средний чек — под контролем. Легко узнать, какой магазин продает лучше, какие позиции стали лидерами продаж, какой товар заканчивается.
  • Деньги. Фиксируйте приходы и расходы денежных средств. Приходные и расходные ордеры формируются автоматически.
  • Безопасная автоматизация магазина — ваша клиентская база и финансовые показатели хранятся на облачных серверах и передаются по зашифрованным каналам. 
  • Возможность генерации штрих-кодов для товаров, у которых их нет, подготовка ценников.
  • Программа учета клиентов позволяет присвоить клиентам персональные и накопительные скидки.
Что нового в Учет в магазине CloudShop 3.2.29.0 для Android?
  • Исправлены ошибки
  • Повышена стабильность
Учет в магазине CloudShop
Учет в магазине CloudShop
Учет в магазине CloudShop
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 947
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет - Штрихкод - другое
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Отзывы о программе Учет в магазине CloudShop

Максим про Учет в магазине CloudShop 3.1.4 для Android [11-05-2019]

Cloudshop - отличная система по автоматизации учета торговли!
Используем для магазина сувениров, очень нравится, как устроен учет, удобная аналитика продаж.
Продумана смена для кассиров. Сканер для товаров - работает отлично и позволяет вводить свои товары, после работает сканер. Для новых пользователей дают скидку + 1 месяц в подарок по промокоду PSH6689
Клаудшоп подойдет для любой розничной торговли.
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