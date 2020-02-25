CloudShop:POS рабочее место кассира

Monobank 1.22.5 для Android
Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а
Приват24 5.26.03 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте
QIWI 3.13.0 для Android
QIWI - при помощи этого приложения вы сможете в считанные секунды оплатить коммунальные услуги, пополнить счет мобильного телефона, купить авиабилеты и многое
Сбербанк Онлайн 10.6.0 для Android
Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка
PayPal 7.5.0 для Android
Простой и безопасный способ отправки и получения платежей на мобильных устройствах под управлением Android. Присутствует возможность осуществлять моментальные
Яндекс.Деньги 4.14.0 для Android
Яндекс.Деньги – приложение позволяет оплачивать товары и услуги с помощью кошелька Яндекс или банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro. Перечень услуг включает