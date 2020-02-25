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CloudShop:POS рабочее место кассира для Android

CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для Android

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Описание CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для AndroidОписание   Скачать CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для AndroidСКАЧАТЬ (25,16 Мб) Скриншоты CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для AndroidСтатистика   Отзывы о CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для AndroidОтзывы (0)  
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CloudShop:POS - система позволит кассиру осуществлять основные торговые операции, как это делает обычный кассовый аппарат. Приложение не заменит мобильный pos терминал, но заметно ускорит оформление продаж. Любая розничная продажа осуществляется за пару кликов.

Вам не потребуется дорогостоящий терминал сбора данных для сбора, обработки и передачи информации о товаре - весь необходимый функционал предусмотрен в CloudShop:POS. С ним работа кассира станет более удобной и эффективной. Теперь работа торговых точек, складской учет и клиентская база находятся под вашим контролем.

Основные возможности CloudShop:POS:

  • Оформление продаж и возвратов покупателям;
  • Добавление новых клиентов в базу;
  • Расчет сдачи;
  • Работа со скидками;
  • Сканер штрих-кодов с возможностью подключения внешнего Bluetooth-сканера;
  • Печать чеков на сетевом чековом принтере;
  • Журнал документов (отчет по кассе) за последние два дня;
  • Сверка баланса, перечисление выручки в банк и другие инструменты для управления движением денежных средств.
  • Быстрая синхронизация с базой. Владельцу всегда доступен отчет по кассе и другие типы отчетов в приложении CloudShop и веб-версии.
  • Не требуется покупка дополнительного оборудования.
  • Возможность офлайн-работы с ранее загруженной базой товаров и клиентов.
  • Быстрый поиск клиентов по ФИО, номеру карты, номеру телефона, e-mail.
  • Быстрый поиск товаров по штрих-коду, артикулу, категории, названию.
  • Постоянный доступ к актуальным остаткам товара в торговой точке. Есть возможность скрыть товары с нулевым остатком.
  • Удобная работа с категориями.
Что нового в CloudShop:POS рабочее место кассира 1.2.23 для Android?
  • Исправлены ошибки
  • Повышена стабильность работы
CloudShop:POS рабочее место кассира
CloudShop:POS рабочее место кассира
CloudShop:POS рабочее место кассира
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 571
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе CloudShop:POS рабочее место кассира

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