One Emulator для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Эмуляторы
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Размер:10.2 Мб
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One Emulator - представляет собой универсальный эмулятор с открытым исходным кодом для запуска классических игр на устройствах под управлением Android.

Программа поддерживает автоматическое сохранение прогресса, быстрые загрузки и гибкую настройку элементов управления. Можно изменять расположение виртуальных кнопок, использовать внешние контроллеры и создавать несколько профилей управления для разных игр. Эмулятор поддерживает облачную синхронизацию сохранений, локальный многопользовательский режим и различные способы соединения устройств через Bluetooth или Wi-Fi. Для улучшения изображения доступны видеофильтры и шейдеры, а также режимы имитации LCD и CRT-дисплеев.

Приложение выполняет сканирование ROM-файлов, поддерживает патчи IPS и UPS и позволяет создавать ярлыки для быстрого запуска избранных игр.

Список основных возможностей One Emulator:

  • Автоматическое сохранение и восстановление игрового процесса.
  • Быстрое сохранение и загрузка с использованием отдельных слотов.
  • Поддержка большого количества игр и высокая совместимость с различными платформами.
  • Эмуляция соединения между устройствами через Bluetooth и Wi-Fi.
  • Работа без обязательного использования BIOS-файлов.
  • Сканирование и каталогизация ROM-файлов.
  • Поддержка патчей IPS и UPS для модифицированных версий игр.
  • Настройка размера и расположения сенсорных элементов управления.
  • Поддержка OpenGL и программного рендеринга.
  • Использование графических фильтров и шейдеров GLSL.
  • Функции ускорения и замедления игрового процесса.
  • Редактор экранной раскладки с возможностью изменения отдельных элементов.
  • Поддержка внешних геймпадов и пользовательских профилей управления.
  • Локальный мультиплеер с подключением нескольких контроллеров.
  • Облачная синхронизация сохранений.
  • Имитация различных типов дисплеев, включая LCD и CRT.
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