One Emulator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Browser by Fulldive Co
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|10.2 Мб
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One Emulator - представляет собой универсальный эмулятор с открытым исходным кодом для запуска классических игр на устройствах под управлением Android.
Программа поддерживает автоматическое сохранение прогресса, быстрые загрузки и гибкую настройку элементов управления. Можно изменять расположение виртуальных кнопок, использовать внешние контроллеры и создавать несколько профилей управления для разных игр. Эмулятор поддерживает облачную синхронизацию сохранений, локальный многопользовательский режим и различные способы соединения устройств через Bluetooth или Wi-Fi. Для улучшения изображения доступны видеофильтры и шейдеры, а также режимы имитации LCD и CRT-дисплеев.
Приложение выполняет сканирование ROM-файлов, поддерживает патчи IPS и UPS и позволяет создавать ярлыки для быстрого запуска избранных игр.
Список основных возможностей One Emulator:
- Автоматическое сохранение и восстановление игрового процесса.
- Быстрое сохранение и загрузка с использованием отдельных слотов.
- Поддержка большого количества игр и высокая совместимость с различными платформами.
- Эмуляция соединения между устройствами через Bluetooth и Wi-Fi.
- Работа без обязательного использования BIOS-файлов.
- Сканирование и каталогизация ROM-файлов.
- Поддержка патчей IPS и UPS для модифицированных версий игр.
- Настройка размера и расположения сенсорных элементов управления.
- Поддержка OpenGL и программного рендеринга.
- Использование графических фильтров и шейдеров GLSL.
- Функции ускорения и замедления игрового процесса.
- Редактор экранной раскладки с возможностью изменения отдельных элементов.
- Поддержка внешних геймпадов и пользовательских профилей управления.
- Локальный мультиплеер с подключением нескольких контроллеров.
- Облачная синхронизация сохранений.
- Имитация различных типов дисплеев, включая LCD и CRT.
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Admin
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