One Emulator - представляет собой универсальный эмулятор с открытым исходным кодом для запуска классических игр на устройствах под управлением Android.

Программа поддерживает автоматическое сохранение прогресса, быстрые загрузки и гибкую настройку элементов управления. Можно изменять расположение виртуальных кнопок, использовать внешние контроллеры и создавать несколько профилей управления для разных игр. Эмулятор поддерживает облачную синхронизацию сохранений, локальный многопользовательский режим и различные способы соединения устройств через Bluetooth или Wi-Fi. Для улучшения изображения доступны видеофильтры и шейдеры, а также режимы имитации LCD и CRT-дисплеев.

Приложение выполняет сканирование ROM-файлов, поддерживает патчи IPS и UPS и позволяет создавать ярлыки для быстрого запуска избранных игр.

Список основных возможностей One Emulator: