Threes! для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.6144 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 963 | Статистика
Размер:49,21 Мб
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Threes! скриншот № 2
Threes! скриншот № 3
Threes! скриншот № 4

Threes! – простая с виду головоломка требует серьезного подхода и полной сосредоточенности.

На игровом поле, размером 4х4 появляются фишки с цифрами. Фишки необходимо объединять, но по определенным правилам. Объединять можно цифры 1 и 2, из них получается тройка, в остальных случаях объединяются фишки только с одинаковыми цифрами. Из двух троек получается одна шестерка, из двух шестерок получается одна двенадцать и так далее.

Вы проиграете, если все игровое поле будет заполнено фишками. Особенностью игры является такой факт, что при правильной стратегии, она никогда не закончится и представляет собой бесконечное испытание.  

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