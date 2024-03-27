Threes! для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.6144 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Sirvo llc
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 963 | Статистика
|Размер:
|49,21 Мб
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Threes! – простая с виду головоломка требует серьезного подхода и полной сосредоточенности.
На игровом поле, размером 4х4 появляются фишки с цифрами. Фишки необходимо объединять, но по определенным правилам. Объединять можно цифры 1 и 2, из них получается тройка, в остальных случаях объединяются фишки только с одинаковыми цифрами. Из двух троек получается одна шестерка, из двух шестерок получается одна двенадцать и так далее.
Вы проиграете, если все игровое поле будет заполнено фишками. Особенностью игры является такой факт, что при правильной стратегии, она никогда не закончится и представляет собой бесконечное испытание.
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