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Media Player Classic-Black Edition для Windows

Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969

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Описание Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969Описание   Скачать Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969СКАЧАТЬ (11,75 Мб) Скриншоты Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969Скриншоты (9)   Статистика Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969Статистика   Отзывы о Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969Отзывы (9)  
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4.62 из 5, всего оценок - 43
  • Рейтинг программы - 4.62 из 5
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Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента. Основываясь на Media Player Classic и Media Player Classic Home Cinema, этот плеер поддерживает все известные видео и аудио форматы файлов, а также имеет множество дополнительных улучшений и возможностей.

Кроме проигрывания обычных видеоматериалов на ПК или CD/DVD-диска, с помощью MPC-BE можно смотреть онлайн-ТВ, слушать радио, проигрывать видеоролики из интернета (YouTube, Vevo и др) и многое другое. Для любителей поэкспериментировать с картинкой разработчики предусмотрели большое количество разнообразных фильтров для улучшения видео и звука. В приложение уже вшито множество кодеков для распаковки и чтения любого видеоконтента, благодаря чему даже при отсутствии в Вашей операционной системе установленных кодеков удастся воспроизвести практически любой аудио-, видеофайл.

Все кодеки перечислять смысла нет, выделим лишь основные: MPEG, WMV, Quicktime (MOV), DIVX, Real Video, MJPEG, H.261, H.263, H. 264, HuffYUV, Indeo 3/4/5, Theora и другие. Интерфейс MPC-BE достаточно удобен и понятен, все инструменты разложены по полочкам для быстрого доступа к ним, так что проблем с настройками не возникнет. В целом, получился довольно-таки привлекательный многофункциональный проигрыватель со стильным дизайном и мощной системой воспроизведения мультимедиа.

Что нового в Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4969?
  • Исправлены ошибки
Media Player Classic-Black Edition
Media Player Classic-Black Edition
Media Player Classic-Black Edition
Media Player Classic-Black Edition
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 25 241
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Плееры
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Отзывы о программе Media Player Classic-Black Edition

Tim про Media Player Classic-Black Edition 1.5.3 / 1.5.4.4850 beta [19-04-2020]

Vlad-нет главного-эквалайзера!...
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tlt-biker про Media Player Classic-Black Edition 1.5.1.2985 / 1.5.2.3148 beta [31-12-2018]

Отличная программа!!! Работает гораздо быстрее и лучше, чем KMPlayer! :-)
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romaamor про Media Player Classic-Black Edition 1.5.1.2985 / 1.5.2.3148 beta [31-01-2018]

Спасибо. Отлично заработал на виндовс 10. Проблем не наблюдаю.
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big_krokodil про Media Player Classic-Black Edition 1.5.1.2985 [23-12-2017]

Спасибо,прога работает отлично.
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Vlad про Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236 [03-04-2017]

Суперский плеер!! Есть все что нужно. Спасибо автору!!
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