Отзывы о программе FastStone Photo Resizer

Игорь Николаевич Ценность в пакетной обработке фоток, особенно раскадровку удобно обрезать, если порядка 4000 кадров за раз.

jerar222 Чем она лучше обычного-привычного XnView?

Guncka Хорошая прога. Использовал для уменьшения размера фото, чтобы сэкономить место на фоторамке. Уменьшает разрешения без потери качества, так что все ОК. Не очень шустро, конечно, но меня устраивает.

Dflame В описании забыли добавить самое главное - прога предназначена для пакетной обработки. (Для одиночных картинок лучше подойдет FastStone Image Viewer.)

