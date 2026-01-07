FastStone Photo Resizer для Windows
FastStone Photo Resizer - бесплатный инструмент для конвертации и переименования изображений. Позволяет легко и быстро конвертировать, переименовывать, изменять размер, обрезать, поворачивать, изменять глубину цвета, добавлять текст и водяные знаки к изображениям в пакетном режиме. Поддерживает функцию «Drag & Drop», позволяет сохранять и загружать настройки и т.д.
- конвертация и переименование в пакетном режиме
- поддержка распространенных форматов изображений, включая загрузку JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, BMP, TIFF, PCX, TGA, WMF, EMF, ICO, CUR, PPM, HEIC, WEBP и сохранение в форматы JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, BMP, TIFF
- изменение размера, глубины цвета, обрезка, применение разного рода цветовых эффектов, добавление текста, водяных знаков и рамок
- переименование изображений с порядковым номером
- поиск и замена текста в именах файлов
- предварительный просмотр преобразования
- поддержка структуры папок
Игорь Николаевич про FastStone Photo Resizer 4.1 [24-05-2019]
Ценность в пакетной обработке фоток, особенно раскадровку удобно обрезать, если порядка 4000 кадров за раз.
Guncka про FastStone Photo Resizer 3.8 [28-10-2018]
Хорошая прога. Использовал для уменьшения размера фото, чтобы сэкономить место на фоторамке. Уменьшает разрешения без потери качества, так что все ОК. Не очень шустро, конечно, но меня устраивает.
В описании забыли добавить самое главное - прога предназначена для пакетной обработки. (Для одиночных картинок лучше подойдет FastStone Image Viewer.)
Нужен русификатор - не разберешь сразу.
А так, то что искал.
