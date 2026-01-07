FastStone Photo Resizer для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Конверторы - Фото
Категории:Конверторы - Фото
Размер:2.1 Мб
FastStone Photo Resizer - бесплатный инструмент для конвертации и переименования изображений. Позволяет легко и быстро конвертировать, переименовывать, изменять размер, обрезать, поворачивать, изменять глубину цвета, добавлять текст и водяные знаки к изображениям в пакетном режиме. Поддерживает функцию «Drag & Drop», позволяет сохранять и загружать настройки и т.д.

  • конвертация и переименование в пакетном режиме
  • поддержка распространенных форматов изображений, включая загрузку JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, BMP, TIFF, PCX, TGA, WMF, EMF, ICO, CUR, PPM, HEIC, WEBP и сохранение в форматы JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, BMP, TIFF
  • изменение размера, глубины цвета, обрезка, применение разного рода цветовых эффектов, добавление текста, водяных знаков и рамок
  • переименование изображений с порядковым номером
  • поиск и замена текста в именах файлов
  • предварительный просмотр преобразования
  • поддержка структуры папок
Отзывы о программе FastStone Photo Resizer

Игорь Николаевич про FastStone Photo Resizer 4.1 [24-05-2019]

Ценность в пакетной обработке фоток, особенно раскадровку удобно обрезать, если порядка 4000 кадров за раз.
jerar222 про FastStone Photo Resizer 3.8 [02-12-2018]

Чем она лучше обычного-привычного XnView?
Guncka про FastStone Photo Resizer 3.8 [28-10-2018]

Хорошая прога. Использовал для уменьшения размера фото, чтобы сэкономить место на фоторамке. Уменьшает разрешения без потери качества, так что все ОК. Не очень шустро, конечно, но меня устраивает.
Dflame про FastStone Photo Resizer 3.4 [21-08-2015]

В описании забыли добавить самое главное - прога предназначена для пакетной обработки. (Для одиночных картинок лучше подойдет FastStone Image Viewer.)
Сергей про FastStone Photo Resizer 3.2 [07-01-2014]

Нужен русификатор - не разберешь сразу.
А так, то что искал.
