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Dism++ 10.1.1000.90B
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4.40 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Dism++ - программа для очистки операционной системы от собравшегося в разных ее уголках мусора: временных файлов, логов, устаревших файлов, кэша и т.п. Предлагает достаточно богатый функционал, который отлично справляется со своим назначением.
В наличии два варианта очистки: быстрый и глубокий. Также позволяет быстро удалять устаревшие драйвера и приложения.
Особенностью приложения является возможность сжатия установленной операционной системы. Процент сжатия пользователь выбирает самостоятельно.
Особенности приложения:
- Поддерживает сжатие уже установленной системы (% сжатия выбирается в настройках программы).
- Работает с установленными драйверами: удаление, обновление, загрузка.
- Поддерживает работу со службами Windows: отключение ненужных служб, возможность их удаление.
- Поддержка работы с компонентами Windows, удаление установленных обновлений.
- Управление автозагрузкой.
- Позволяет работать с образами Windows: можно монтировать образы и работать с ним как с виртуальным диском, делать проверку целостности, восстановление системы и др.
- Поддерживает преобразование форматов WIM в ESD и обратно, а также ESD в ISO. Присутствует возможность расшифровки ESD файлов, при наличии крипто ключа.
- и многое другое.
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|Что нового в Dism++ 10.1.1000.90B?
- Исправлены ошибки
- Обновлены переводы
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Отзывы о программе Dism++
Arttomov про Dism++ 10.1.1000.80B [08-02-2019]
проге +,некоторые функции очень полезны,например как ESD В ISO.
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Влад про Dism++ 10.1.1000.51 [19-01-2018]
Прога супер. Выручает при потере загрузочного сектора (MBR). При форматировании диска перестала грузиться винда, хотя она на другом диски, но MBR лежал на диске д. Заходим в инструменты---дополнительно там иконка - восст.загрузки. Жмакаем ее и вуаля при перезагрузке винда грузится как обычно.
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KaRaBaS BaRaBaS в ответ Влад про Dism++ 10.1.1000.61 [17-03-2018]
Хоть сам то понял что написал?)))
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(ерж про Dism++ 10.1.1000.31 [29-08-2017]
Программа неплохая, хотя не могу подтвердить тех восторженных откликов в Интернете по поводу того как она удаляет гигабайты "мусорных файлов" уже после работы таких программ как CCleaner с интеграцией CCEnhancer и PrivaZer, у меня такого чуда не было. Для себя нашёл в этой программе удобную функцию по обновлению Офиса в "обрезанных" сборках, где нет возможности обновится через саму систему, и в этом случае, программа хорошо выручает.
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