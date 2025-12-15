Метро Москвы для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:другое - Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 915
Размер:106.74 Мб
Метро Москвы – приложение, с помощью которого вы сможете ориентироваться в Москве и Московской области. Построение маршрутов к любой точке в городе и окрестностях с учетом метро, МЦК, наземного городского транспорта, Москвы и области, пригородного железнодорожного транспорта и аэроэкспрессов.

Особенности приложения включают:

  • Подробная информация о работе станций метро, включая исторические справки и график работы.
  • Видео-инструкции.
  • Сообщения о ремонтных работах или непредвиденных ситуациях.
  • Расчет стоимости проезда по маршруту.
  • Построение маршрутов к достопримечательностям.
  • Заявка на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена для граждан с ограниченными возможностями.
Что нового в Метро Москвы 4.4.1?
  • исправлена ошибка открытия формы оплаты с банковской карты на некоторых устройствах
Отзывы о программе Метро Москвы

Валерий про Метро Москвы 1.1 [30-10-2025]

Так не дает скачать нужное, тупо и упрямо подсовывает совсем другую программу)
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв