Метро Москвы для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Московский Метрополитен
|Категории:
|другое - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 915 | Статистика
|Размер:
|106.74 Мб
|СКАЧАТЬ
Метро Москвы – приложение, с помощью которого вы сможете ориентироваться в Москве и Московской области. Построение маршрутов к любой точке в городе и окрестностях с учетом метро, МЦК, наземного городского транспорта, Москвы и области, пригородного железнодорожного транспорта и аэроэкспрессов.
Особенности приложения включают:
- Подробная информация о работе станций метро, включая исторические справки и график работы.
- Видео-инструкции.
- Сообщения о ремонтных работах или непредвиденных ситуациях.
- Расчет стоимости проезда по маршруту.
- Построение маршрутов к достопримечательностям.
- Заявка на сопровождение сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена для граждан с ограниченными возможностями.
- исправлена ошибка открытия формы оплаты с банковской карты на некоторых устройствах
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Приложение предоставляет точные прогнозы на основе данных от глобальных и локальных...
Инструмент для отслеживания погодных условий, показывает прогноз на 15 дней, индекс...
Uber – популярный сервис такси доставит вас до нужного пункта назначения на экономичных...
Удобный в работе мобильный инструмент для заработка в такси с помощью сервиса...
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии....
Отзывы о программе Метро Москвы
Валерий про Метро Москвы 1.1 [30-10-2025]
Так не дает скачать нужное, тупо и упрямо подсовывает совсем другую программу)
| | Ответить