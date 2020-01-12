My Vodafone для Android

My Vodafone 2.1.5 для Android

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Описание My Vodafone 2.1.5 для AndroidОписание   Скачать My Vodafone 2.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (51,36 Мб) Скриншоты My Vodafone 2.1.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика My Vodafone 2.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о My Vodafone 2.1.5 для AndroidОтзывы (2)  
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My Vodafone – приложение будет полезным для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина.

С его помощью пользователи смогут проводить манипуляции со своим тарифом, контролировать счет, включая бонусный и другие полезные действия. Для работы приложения используется бесплатный интернет-трафик МТС Украина и ваши средства останутся в сохранности.

Основные возможности приложения:

  • Контроль и пополнение счета (с помощью платежной карты).
  • Проверка бонусного счета.
  • Информация о тарифе и его смена.
  • Подключение услуг.
  • Обмен бонусов на подарки.
  • Поиска ближайшего магазина Vodafone.
Что нового в My Vodafone 2.1.5 для Android?
  • Исправлены ошибки
My Vodafone
My Vodafone
My Vodafone
My Vodafone
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)17 / 22 293
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе My Vodafone

Ирина про My Vodafone 1.0.3 для Android [15-08-2019]

Спасибо огромное, никак не могла скачать My Vodafon, т.к. нахожусь в России, а с вашей ссылкой получилось
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Андрей про My Vodafone 1.0.3 для Android [21-08-2018]

Хорошее приложение МОЙ ВОДАФОН!Полностью рабочее.
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