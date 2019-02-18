Производственный календарь для Windows

Производственный календарь 2019

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Описание Производственный календарь 2019Описание   Скачать Производственный календарь 2019СКАЧАТЬ (1,15 Мб) Скриншоты Производственный календарь 2019Скриншоты (1)   Статистика Производственный календарь 2019Статистика   Отзывы о Производственный календарь 2019Отзывы (2)  
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Производственный календарь - программа, которая отображает все рабочие, выходные и праздничные дни в соответствие с действующим законодательством и принятым Постановлениями Правительства РФ «О переносе выходных и праздничных дней в 2017 году». 

Позволяет рассчитать нормы рабочего времени при 40, 36 и 24-часовой неделе, определить количество рабочих и выходных дней в конкретном месяце или квартале. Программа будет полезна как бухгалтеру для расчета начислений по заработной плате, так и работнику для того, чтобы определить наиболее благоприятный период для своего отпуска. Программа содержит также ретроспективные данные, начиная с 2010 года, что может быть полезно при сверке данных за предыдущие несколько лет.

Программа является элементом программного средства учета рабочего времени WorkStat но при этом распространяется бесплатно и не требует приобретения или оформления лицензии. Для удобства доступна также portable версия, не требующая установки программы на конкретном компьютере.

Что нового в Производственный календарь 2019?
  • Добавлен календарь на 2019 год.
Скриншоты Производственный календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 770
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Отзывы о программе Производственный календарь

Артём про Производственный календарь 2017 [19-06-2017]

Развод! Во-первых: календарь не интерактивный и свои даты или события добавить не получится; во-вторых: заканчивается календарь на 2016-м году!
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Кирилл про Производственный календарь 2017 [09-03-2017]

Класс, отличный календарик. Вечно по разным сайтам лазить приходится, чтобы посмотреть когда там праздники.
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