Производственный календарь - программа, которая отображает все рабочие, выходные и праздничные дни в соответствие с действующим законодательством и принятым Постановлениями Правительства РФ «О переносе выходных и праздничных дней в 2017 году».

Позволяет рассчитать нормы рабочего времени при 40, 36 и 24-часовой неделе, определить количество рабочих и выходных дней в конкретном месяце или квартале. Программа будет полезна как бухгалтеру для расчета начислений по заработной плате, так и работнику для того, чтобы определить наиболее благоприятный период для своего отпуска. Программа содержит также ретроспективные данные, начиная с 2010 года, что может быть полезно при сверке данных за предыдущие несколько лет.

Программа является элементом программного средства учета рабочего времени WorkStat но при этом распространяется бесплатно и не требует приобретения или оформления лицензии. Для удобства доступна также portable версия, не требующая установки программы на конкретном компьютере.