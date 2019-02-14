Uplay для Windows

Uplay 83.0.5985

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Описание Uplay 83.0.5985Описание   Скачать Uplay 83.0.5985СКАЧАТЬ (85,4 Мб) Скриншоты Uplay 83.0.5985Скриншоты (6)   Статистика Uplay 83.0.5985Статистика   Отзывы о Uplay 83.0.5985Отзывы (0)  
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3.71 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.71 из 5
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Uplay - игровой сервис от Ubisoft, который позволяет общаться с геймерами со всего мира, приобретать распространяемые цифровые копии игр и бесплатно скачивать демонстрационные версии.

Приложение - мощный конкурент популярных Steam и Origin. Клиент авторов Far Cry, Assassin`s Creed, Watch Dogs, Rayman и других позволяет получать вознаграждения (rewards) за баллы, выдаваемые за выполнение определенных достижений (Actions) в играх с поддержкой Uplay. Выполнив действие, игрок зарабатывает определенное количество очков, которые можно потратить на внутриигровые награды. Очки, заработанные в одной игре можно потратить в любой другой, если та доступна на том же аккаунте.

Также с помощью данного сервиса вы сможете играть в многопользовательские режимы Assasin`s Creed, Splinter Cell, Far Cry, Division и др.

Возможности сервиса:

  • Приобретение игр созданных и изданных компанией Ubisoft.
  • Загрузка, обновление и активация игр
  • Скачивание дополнений.
  • Поддержка системы достижений/трофеев.
  • Просмотр статистики своих игр.
  • Автоматическое обновление приобретенных игр.
  • Анонсы, скриншоты и видеоролики к играм.
Скриншоты Uplay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 120
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Загрузка файлов
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Отзывы о программе Uplay

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