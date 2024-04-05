My Data Manager для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobidia Technology
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 048 | Статистика
|Размер:
|11,88 Мб
|СКАЧАТЬ
My Data Manager - одно из самых популярных приложений для учета и контроля использования данных вашим телефоном. С его помощью вы легко сможете отследить, как много данных вы используете, и получать оповещения до того, как превысите свой лимит и заплатите больше, чем планировали.
Возможности приложения:
- Отслеживание использования данных: следите за мобильным трафиком, Wi-Fi, и роумингом
- Отслеживание Вызовов и Сообщений: Следите за тем, сколько минут или текстовых сообщений осталось в вашем тарифном плане
- Оповещения: установите оповещения, которые предупредят вас о перерасходе трафика и позволят избежать лишних трат
- Отслеживание приложений: узнайте, какие приложения используют больше всего данных
- Разделяемый тарифный план: отслеживайте использование данных каждым членом вашей семьи или другими людьми, если вы вместе с ними пользуетесь разделяемым тарифом
- Несколько устройств: управляйте использованием данных на нескольких устройствах
- История: оценивайте статистику использования данных, чтобы убедиться, что вы подключены к наилучшему для себя тарифу
- Экономьте деньги: используйте ваши данные максимально эффективно и получайте максимум от вашего тарифного плана
Примечание! Установка на SD-карты не поддерживаются. При установке приложения на SD-карту сервис мониторинга может перестать работать.
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Admin
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