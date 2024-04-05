My Data Manager для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.10.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 048 | Статистика
Размер:11,88 Мб
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My Data Manager - одно из самых популярных приложений для учета и контроля использования данных вашим телефоном. С его помощью вы легко сможете отследить, как много данных вы используете, и получать оповещения до того, как превысите свой лимит и заплатите больше, чем планировали.

Возможности приложения:

  • Отслеживание использования данных: следите за мобильным трафиком, Wi-Fi, и роумингом
  • Отслеживание Вызовов и Сообщений: Следите за тем, сколько минут или текстовых сообщений осталось в вашем тарифном плане
  • Оповещения: установите оповещения, которые предупредят вас о перерасходе трафика и позволят избежать лишних трат
  • Отслеживание приложений: узнайте, какие приложения используют больше всего данных
  • Разделяемый тарифный план: отслеживайте использование данных каждым членом вашей семьи или другими людьми, если вы вместе с ними пользуетесь разделяемым тарифом
  • Несколько устройств: управляйте использованием данных на нескольких устройствах
  • История: оценивайте статистику использования данных, чтобы убедиться, что вы подключены к наилучшему для себя тарифу
  • Экономьте деньги: используйте ваши данные максимально эффективно и получайте максимум от вашего тарифного плана

Примечание! Установка на SD-карты не поддерживаются. При установке приложения на SD-карту сервис мониторинга может перестать работать.

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