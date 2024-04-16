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РЖД Билеты - Счастливый билет для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 149 | Статистика
Размер:4.7 Мб
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РЖД Билеты - Счастливый билет скриншот № 1
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РЖД Билеты - Счастливый билет - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-устройств, благодаря которому можно отслеживать интересующие вас ЖД билеты: когда все билеты раскупают, то остается большая вероятность, что кто-то сдаст свой билет. С помощью этой программы вы сможете отследить этот момент.

Помимо этого приложение позволяет покупать ЖД билеты без комиссии. Сделать это можно в несколько нажатий, так как реализована возможность сохранения данных пассажира. Приложение позволяет просматривать полную информацию по всем купленным билетам: дату оправления/прибытия поезда, номер вагона, место, номер самого билета. Кроме этого вы можете в любой момент сдать свой билет нажатием всего одной кнопки.

Помимо этого есть возможность отслеживать нижние места в плацкартах и купе, просматривать расписание поездов и узнавать наличие жд билетов, а также имеется поддержка пригородных электричек.

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Отзывы о программе РЖД Билеты - Счастливый билет

Латыпов Павел про РЖД Билеты - Счастливый билет 3.4.3 для Android [03-02-2018]

Как поменять билет
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