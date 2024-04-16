РЖД Билеты - Счастливый билет для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Igor Erkin
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 149 | Статистика
|Размер:
|4.7 Мб
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РЖД Билеты - Счастливый билет - бесплатное и простое в использовании приложение для Android-устройств, благодаря которому можно отслеживать интересующие вас ЖД билеты: когда все билеты раскупают, то остается большая вероятность, что кто-то сдаст свой билет. С помощью этой программы вы сможете отследить этот момент.
Помимо этого приложение позволяет покупать ЖД билеты без комиссии. Сделать это можно в несколько нажатий, так как реализована возможность сохранения данных пассажира. Приложение позволяет просматривать полную информацию по всем купленным билетам: дату оправления/прибытия поезда, номер вагона, место, номер самого билета. Кроме этого вы можете в любой момент сдать свой билет нажатием всего одной кнопки.
Помимо этого есть возможность отслеживать нижние места в плацкартах и купе, просматривать расписание поездов и узнавать наличие жд билетов, а также имеется поддержка пригородных электричек.
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Латыпов Павел про РЖД Билеты - Счастливый билет 3.4.3 для Android [03-02-2018]