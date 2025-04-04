Last Minute Hotel Booking — приложение для поиска и сравнения актуальных предложений по бронированию жилья для тех, кто ищет бюджетные варианты на короткий срок. Позволяет быстро находить лучшие предложения и скидки на отели и сравнивать цены непосредственно перед поездкой.

Программа собирает данные от крупных гостиничных сетей, таких как Marriott, Hilton, Accor, Four Seasons, Kempinski, Sokos и других с разными типами размещения: от стандартных отелей до апартаментов, вилл и мотелей. Встроенные карты помогают находить отели рядом с текущим местоположением, что делает простым поиск и выбор жилья в незнакомом городе.

Список основных возможностей Last Minute Hotel Deals: