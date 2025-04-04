Last Minute Hotel Booking для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
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Размер:8.79 Мб
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Last Minute Hotel Booking — приложение для поиска и сравнения актуальных предложений по бронированию жилья для тех, кто ищет бюджетные варианты на короткий срок. Позволяет быстро находить лучшие предложения и скидки на отели и сравнивать цены непосредственно перед поездкой.

Программа собирает данные от крупных гостиничных сетей, таких как Marriott, Hilton, Accor, Four Seasons, Kempinski, Sokos и других с разными типами размещения: от стандартных отелей до апартаментов, вилл и мотелей. Встроенные карты помогают находить отели рядом с текущим местоположением, что делает простым поиск и выбор жилья в незнакомом городе.

Список основных возможностей Last Minute Hotel Deals:

  • Поиск и сравнение предложений по бронированию жилья.
  • Поиск отелей рядом с текущим местоположением с использованием карты.
  • Сравнение цен на номера от ведущих гостиничных сетей по всему миру (Avisales, Ostrovok, Tutu.ru, Wildberries, Hotellook, Tripadvisor, Trivago, Roomguru).
  • Доступ к скидкам и специальным предложениям на данный момент.
  • Удобный интерфейс и простой процесс бронирования.
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Отзывы о программе Last Minute Hotel Booking

Admin

Отзывов о программе Last Minute Hotel Booking 3.6.3 пока нет, можете добавить...

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