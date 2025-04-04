Last Minute Hotel Booking для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Hotels, Flights & Cars Booking by Traveldealo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.79 Мб
|СКАЧАТЬ
Last Minute Hotel Booking — приложение для поиска и сравнения актуальных предложений по бронированию жилья для тех, кто ищет бюджетные варианты на короткий срок. Позволяет быстро находить лучшие предложения и скидки на отели и сравнивать цены непосредственно перед поездкой.
Программа собирает данные от крупных гостиничных сетей, таких как Marriott, Hilton, Accor, Four Seasons, Kempinski, Sokos и других с разными типами размещения: от стандартных отелей до апартаментов, вилл и мотелей. Встроенные карты помогают находить отели рядом с текущим местоположением, что делает простым поиск и выбор жилья в незнакомом городе.
Список основных возможностей Last Minute Hotel Deals:
- Поиск и сравнение предложений по бронированию жилья.
- Поиск отелей рядом с текущим местоположением с использованием карты.
- Сравнение цен на номера от ведущих гостиничных сетей по всему миру (Avisales, Ostrovok, Tutu.ru, Wildberries, Hotellook, Tripadvisor, Trivago, Roomguru).
- Доступ к скидкам и специальным предложениям на данный момент.
- Удобный интерфейс и простой процесс бронирования.
Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...
Планета Рыб — полезное приложение для всех любителей рыбалки, которое представляет собой...
Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...
Полезное Android-приложение для любителей рыбалки, которое будет держать пользователя в...
AliExpress Shopping App 8.41.0
AliExpress Shopping App – тут вы найдете практический любой товар по приятным ценам. В ассортименте...
TED - приложение для мобильных устройств на базе ОС Android, которое предлагает пользователю...
Отзывы о программе Last Minute Hotel Booking
Admin
Отзывов о программе Last Minute Hotel Booking 3.6.3 пока нет, можете добавить...