eBay – популярная торговая площадка, где можно искать товары по категориям, торговаться и использовать специальные скидочные купоны. С приложением, вы всегда будете знать обо всех изменениях в аукционах, которые вас интересуют.

В мобильном онлайн-аукционе вас ожидают:

Торги для получения максимально выгодной цены.

Эксклюзивные товары со всего мира.

Избранное для быстрого доступа в любимым магазинам.

Сканер штрих-кодов для быстрого поиска товаров или сравнения цен.

Все товары в каталоге распределены по категориям. Автомобилисты могут найти себе новую или подержанную технику. Любители моды найдут одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В разделе Дом, сад и огород находятся товары для дизайна интерьера, садовые инструменты и т.д. В приложении также вас ожидают коллекционные товары, электроника, специальные предложения и многое другое.