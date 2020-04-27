eBay для Android

eBay 6.0.1.15 для Android

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Описание eBay 6.0.1.15 для AndroidОписание   Скачать eBay 6.0.1.15 для AndroidСКАЧАТЬ (20,08 Мб) Скриншоты eBay 6.0.1.15 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика eBay 6.0.1.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о eBay 6.0.1.15 для AndroidОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.00 из 5
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eBay – популярная торговая площадка, где можно искать товары по категориям, торговаться и использовать специальные скидочные купоны. С приложением, вы всегда будете знать обо всех изменениях в аукционах, которые вас интересуют.

В мобильном онлайн-аукционе вас ожидают:

  • Торги для получения максимально выгодной цены.
  • Эксклюзивные товары со всего мира.
  • Избранное для быстрого доступа в любимым магазинам.
  • Сканер штрих-кодов для быстрого поиска товаров или сравнения цен.

Все товары в каталоге распределены по категориям. Автомобилисты могут найти себе новую или подержанную технику. Любители моды найдут одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин. В разделе Дом, сад и огород находятся товары для дизайна интерьера, садовые инструменты и т.д. В приложении также вас ожидают коллекционные товары, электроника, специальные предложения и многое другое.

Что нового в eBay 6.0.1.15 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшена эффективность работы приложения
eBay
eBay
eBay
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 732
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе eBay

Admin

Отзывов о программе eBay 6.0.1.15 для Android пока нет, можете добавить...

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