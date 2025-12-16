Менеджер комнатных растений — приложение для систематизации ухода за домашними растениями и контроля всех регулярных процедур. Помогает планировать полив, опрыскивание, подкормку, пересадку, обрезку и лечение болезней, а также своевременно напоминает о запланированных действиях. Пользователь получает единое пространство для учета растений и связанных с ними задач, что снижает риск пропуска важных этапов ухода.

Приложение содержит базу из 501 растения с подробными описаниями условий содержания, рекомендациями по уходу и возможным способам лечения. При необходимости можно добавлять карточки растений, настраивать для них индивидуальные графики процедур и вести историю. Для удобства предусмотрены календарь задач, просмотр просроченных напоминаний и гибкий поиск по списку растений. Программа ориентирована как на начинающих любителей, так и на пользователей с большим количеством растений, которым важно поддерживать порядок и регулярность ухода.

Список основных возможностей приложения Менеджер комнатных растений: