Менеджер Комнатных Растений 1.2.76-100

Менеджер Комнатных Растений для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.76-100 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:25.07 Мб
Менеджер комнатных растений — приложение для систематизации ухода за домашними растениями и контроля всех регулярных процедур. Помогает планировать полив, опрыскивание, подкормку, пересадку, обрезку и лечение болезней, а также своевременно напоминает о запланированных действиях. Пользователь получает единое пространство для учета растений и связанных с ними задач, что снижает риск пропуска важных этапов ухода.

Приложение содержит базу из 501 растения с подробными описаниями условий содержания, рекомендациями по уходу и возможным способам лечения. При необходимости можно добавлять карточки растений, настраивать для них индивидуальные графики процедур и вести историю. Для удобства предусмотрены календарь задач, просмотр просроченных напоминаний и гибкий поиск по списку растений. Программа ориентирована как на начинающих любителей, так и на пользователей с большим количеством растений, которым важно поддерживать порядок и регулярность ухода.

Список основных возможностей приложения Менеджер комнатных растений:

  • Помогает систематизировать общие и индивидуальные напоминания по уходу за растениями.
  • Дает возможность создавать, копировать и удалять карточки растений.
  • Содержит базу растений с фото, описаниями и рекомендациями по уходу.
  • Позволяет добавлять собственных растений с пользовательскими параметрами.
  • Предлагает календарь задач с переходом к выбранной дате и просмотр просроченных задач.
  • Определяет условия карантина и предлагает описания лечения заболеваний.
